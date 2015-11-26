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Видео с выступления METALLICA



Видео с выступления METALLICA, которое состоялось 12 ноября в рамках фестиваля Welcome To Rockville, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Whiplash



02. Ride The Lightning



03. Harvester Of Sorrow



04. Cyanide



05. The Memory Remains



06. One



07. Frantic



08. Moth Into Flame



09. No Leaf Clover



10. For Whom The Bell Tolls



11. Whiskey In The Jar



12. Fade To Black



13. Master Of Puppets



Encore:



14. Fight Fire With Fire



15. Fuel



16. Seek & Destroy







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