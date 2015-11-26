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Metallica

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Видео с выступления METALLICA



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Видео с выступления METALLICA, которое состоялось 12 ноября в рамках фестиваля Welcome To Rockville, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. Harvester Of Sorrow

04. Cyanide

05. The Memory Remains

06. One

07. Frantic

08. Moth Into Flame

09. No Leaf Clover

10. For Whom The Bell Tolls

11. Whiskey In The Jar

12. Fade To Black

13. Master Of Puppets

Encore:

14. Fight Fire With Fire

15. Fuel

16. Seek & Destroy

Watch METALLICA Play First Set At WELCOME TO ROCKVILLE Festival














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