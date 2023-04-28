Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 47
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 14
*BEHEMOTH получили польский Грэмии 13
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 13
*ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHO... 12
*DOYLE — о веганстве 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 47
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур

28 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий альбом»

27 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все мы — одно и то же существо»

26 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров»

25 апр 2023 : 		 METALLICA стали вторыми в США

24 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA хотел назвать новый альбом иначе

22 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»

21 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику

19 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы бесконечно любим друг друга»

19 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании

18 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

17 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 апр 2023 : 		 Конкурс оркестров от METALLICA

16 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»

14 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

14 апр 2023 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

13 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о купленном заводике

11 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

11 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий альбом»



zoom
В новом интервью Ричарду Уилкинсу из австралийского шоу "Today" фронтмена METALLICA James'a Hefield'a спросили, каково это — снова вернуться в строй с новым альбомом "72 Seasons" и предстоящим мировым турне. Он ответил:

«Я нервничаю и радуюсь одновременно, как обычно. Рождение нового ребёнка приносит беспокойство, но также приносит много-много восторга».

Когда Уилкинс отметил, что критики и фанаты METALLICA всегда открыто выражают своё отношение к музыке группы, Hetfield согласился:

«Да. И мы делаем то же самое с собой, даже более жёстко. Так что мы привыкли к этому».

James рассказал о реакции поклонников METALLICA на "72 Seasons":

«Пока что она была очень позитивной, и это имеет для нас небольшое значение. Но внутренне мы чувствуем, что создали потрясающий альбом. Мы написали музыку, которая нам нравится, и мы её выпускаем. Так что если кто-то хочет зайти на концерты — милости прошу».

После того, как Уилкинс назвал звучание METALLICA плотным, Hetfield сказал:

«Мы звучим довольно плотно. Мы играем вместе. Мы становимся лучше, даже спустя 41 год. Да, запись этой пластинки началась ещё в самом начале COVID, когда нам всем было до безумия скучно, и мы еженедельно занимались общением по Zoom'у друг с другом, чтобы не сойти с ума. И тогда я достал гитару и сказал: "Вот рифф. Давайте начнём". Как только ты открываешь этот ящик Пандоры с риффами, ты понимаешь, что дело пошло. Это прекрасный процесс».




Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 35 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 апр 2023
гладиатор
Так и есть! Альбом превосходный.
Like!2  Dislike!3
28 апр 2023
ElectricRetard
гладиатор, согласен, превосходит все что группа выпускала с 2017 по 2022.
Like!7  Dislike!2
28 апр 2023
Corpsegrinder04
Да альбом шикарен. Muster of Puppets и Justice for All просто падаль ссаная по сравнению с этим шедевром. Осталось только названия песен запомнить, и тексты выучить.
Like!7  Dislike!1
28 апр 2023
agugac
Corpsegrinder04, смысла не вижу подъёбывать Метлу. Они имеют право говорить о своём творчестве что угодно! Та же аллегория про новорождённого ребёнка от Джеймса, это их личный восторг и тревога. Но мы то знаем, что дети от престарелых родителей частенько рождаются больными. И вообще, вполне возможно, что альбом и впрямь вышел потрясающим, если его отнести к категории 60+. Кто в таком возрасте из рокеров делал лучше?
Like!1  Dislike!2
28 апр 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
agugac, "если его отнести к категории 60+"

Но никому в Металлике ещё не шестьдесят, и тем более не плюс)
Like!1  Dislike!1
28 апр 2023
o
olly71
Starbreaker, kirk Lee Hammett Age: 60 (born Nov 18th, 1962)
28 апр 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
olly71, благодарю, на него не подумал, выглядит лучше всех)
Like!2  Dislike!1
28 апр 2023
agugac
Starbreaker, клиффу исполнилось, Кирку исполнилось, щаз и другие юбилярами станут. Я не математику предложил считать, а тенденцию, что самые потрясающие альбомы выходят, именно, сейчас, и пох, что тебе, как черепахе Тортилле уже 300 лет. В этом плане уважаю Ричи Блэкмора. Чел давным-давно понял, что ничего шедеврального уже не создаст и тихо слился из всех классических составов, известных вам групп.
28 апр 2023
ElectricRetard
agugac, ам, по мне так почти все кто на ум приходят делали лучше)
Like!1
28 апр 2023
agugac
ElectricRetard, когда группы становятся легендами, они катаются по миру, собирают полные стадионы и играют на 80-90% репертуар своей молодости. И слава богу! Пусть живут вечно! AC/DC, например. Любой их свежий альбом кто будет слушать прям чичас? Так же и Метла. Концерты у них драйвовые, потрясающие!!! А вот новые альбомы... Ну вот опять об одном и том же. Люблю их! Обожаю!!! Будут в шаговой доступности, обязательно схожу ещё раз, два, три на их концерты!!! Но не надо мне про риффы шикарные чирикать и крутейший альбом навяливать. Не зашло...
Like!1
28 апр 2023
Corpsegrinder04
agugac, розенбаум 70+ охуенный альбом записал. Ритм лю блюз называется. Послушай, когда на Металлику настрочишься. А если серьёзно, я всегда говорил и повторю Металл - музыка молодых. Очень и очень редко, когда после 50ти что-то годное заслуженные люди записывают. Я как вижу всех этих - Удо на костылях, Роуз в инвалидном кресле, Джонсон со слуховым аппаратом, Озборн - ханурик с паркенсоном, мне плакать хочется. И кстати по поводу альбомов ща 60 Артиллери неплохие последние альбомы. Там Штуцер вообще как живой труп уже, брат так вообще его умер пару лет назад, но напор неплохой, и то благодаря молодым в составе.
Like!1
28 апр 2023
agugac
Corpsegrinder04, соглашусь. И да, душевная музыка, я про баллады, продлевают жизнь талантливым музыкантам. Но трэш после 50, это трэш для психики многих фэнов, которые всё ещё чего-то ждут. Скоро у Элиса Купера выйдет новый альбом. И он намекает на что-то шедевральное. Даже мне уже не сдать на нормы ГТО на золотой значок для 18-ти летних!!! И пузо мешает и скорость пропала...)))
28 апр 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
agugac, уж кто-кто, а Купер после пятидесяти точно записал два-три альбома, которые лично я бы смело ставил в один ряд с его же классикой.
Купера сюда приплетать не нужно, прекрасно сохранившийся дед)
28 апр 2023
Exceptional
Starbreaker, >>>уж кто-кто, а Купер после пятидесяти точно записал два-три альбома, которые лично я бы смело ставил в один ряд с его же классикой
2000-2003 ?
28 апр 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Exceptional, ну можно и так сказать, но я бы заменил "Dragontown" на "Welcome 2 My Nightmare". Очень уж он мне понравился.
28 апр 2023
agugac
Starbreaker, последний альбом, который мне зашёл - Брутал планет 2000. В том же году я в Олимпийском пару песен с этого альбома воочию даже услышал на его концерте. Далее никак. А то, что держится молодцом, я только за. Я уважаю всех музыкальных старичков, которые до сих пор в движухах. Но все шедевры и хиты остались в их музыкальной молодости, бесшабашности и бесконтрольности!
28 апр 2023
agugac
Corpsegrinder04, смены не видно. Вот что обидно. Ткнёшь пальцем в ту же альтернативу и думаешь, у них на всех один дряной композитор? Это как Ласковый май десятью составами по СССР гастролировал. Скучные, нудные. Раньше и Creed был и Staind тот же. А датчане, лучшие трэшаки из Европы, считаю. И мелодичные при этом.
28 апр 2023
Terror Zone
agugac, про смену спрашивать нужно у молодых. Они кучу любимых групп назовут, про которые мы даже не слышали. Ну и жанры, соответственно, тоже уже другие
28 апр 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Terror Zone, почему жанры другие? Совершенно необязательно.

Просто таким как agugac на самом деле не нужны никакие смены и прочее, он сам категорично заявляет с порога, что все полимеры просраны и ничего путного никто уже не запишет.
И такой подход чрезвычайно распространён среди возрастных слушателей любых жанров - им не нужны новые песни, их вполне устраивает слушать старые и оплакивать ушедшую молодость)

Например, если бы нынешняя Метла переписала один-в-один "In Deepest Black" Evil Invaders, которая в прошлом году, на мой взгляд, была просто непробиваемым хитом в рамках металликобразного мелодичного треш-спида, то все бы здесь просто обоссались от восторга - как старики-то ещё могут.
Но самих Evil Invaders большинство из них слушать не станет, потому что это какое-то новое непонятно что, а новое всё говно по умолчанию.

Не все такие, разумеется, но многие)
Like!2
28 апр 2023
ElectricRetard
Starbreaker, как тебя лайкнуть несколько раз? На нише хэви/спид/трэш метала, ну всей той херни что была популярна в 80-х, Evil Invaders сейчас чисто музыкально просто аннигилируют и стариков и другой молодняк, выдавая на альбом около 5 песен, которые в 80-х бы во всех топах мелькали, баллады в стиле топовых от Мейден, боевики уровни Пейнкиллера, сок да и только. А любое соло лид гитариста стоит всех потугов Кирка с последних трех альбомов.
28 апр 2023
F
Flashback
Starbreaker, evil Invaders очень круты. Хотя предыдущий альбом мне показался поярче последнего, In Deepest Black шедевральна.
28 апр 2023
Terror Zone
Starbreaker, сколько ни дискуссировал с молодыми (20-30 лет), у них совсем другие вкусы в звуке и жанрах. Ближе к альтернативе, а-ля современная Пантера, всякий ню, мат-кор, прогрессив металкор и прочее. Вот, такое, как Evil Invaders, вряд ли слушают. Ну и Металлики всякие им тоже не особо интересны. Так же, как мне сейчас не интересны группы и жанры 70-х, пусть они хоть тысячу раз легендарные основатели. Чисто ознакомиться можно, но полюбить - вряд ли.
Челы про мои любимые группы даже не знают. Зато мне называют десятки групп, которые они считают топовыми, от которых все их сверстники давно тащатся, а я даже названий таких не слышал.
А из современных трешеров мне нравится Havok и Nervosa.
28 апр 2023
ElectricRetard
Terror Zone, так вопрос не в том, что молодняк слушает, понятное дело там совсем иная музыка. Тут речь о том, что как раз деды предпочтут послушать херовый новый альбом классиков, и писать "ну а чо вы обсираете, нормально, кто сейчас лучше", чем сделать шаг влево и послушать молодняк, играющий подобный олдскульный метал, который на три головы выше и который они "якобы" так жаждут услышать. Отличных молодых групп полно, теж Bewitcher, но их слушает 1,5 калеки, хотя любая их песня стоит всего альбома Метлы последнего в плане энергетики.
28 апр 2023
o
olly71
Ну наконец то до народа дошло что эти гады нас издевательски тролят и надо им отвечать тем же.
Like!3
28 апр 2023
Terror Zone
Джеймс, зашёл бы на Darkside.ru, почитал что реальные люди думают об альбоме. Неужели интересно слушать слащавое фанбойство
Like!2
28 апр 2023
agugac
Terror Zone, дарксайд, это нам попиздеть, потрещать, потрындеть. Я понимаю, мы все тут, получается, панибраты Джеймса(Металлики). Ну какой он нам Джеймс Иваныч...
28 апр 2023
agugac
Неудобно молчать
За столом словоблудия,
Когда душу пьянит
Сладкой жизни портвейн,
Для меня потрындеть,
Это только прелюдия,
Чтоб согреть перегаром
Подвыпивший день.
Как всегда вызывающе
Выглядит пятница,
В путах ора скорбит
Ежедневностью быт,
Не под всех этот мир
За бабло прогибается,
Сам захочет нагнуть -
Никого не щадит.
Бесприютность тирад
Монологом базарности,
Впереди ещё ночь
Бесконечных надежд,
За собой замечать
Непонятные странности
Не имею привычки!
Каламбуры депеш
Эсэмэ́сят WhatsApp
С постоянством задорности,
Рыхлый снег в головах,
Отправляющих спам.
Отвечать невпопад
Обещаю развёрнуто,
Чтобы крик исходящих
Запомнил Shazam.
Развенчается миф
О запойных традициях,
Этим кичилась в прошлом
Кабацкая Русь,
Для меня потрещать -
Обозначить позицию,
От которой с утра
Как всегда откажусь;
Гонит вдаль порожняк
Мою чушь несусветную,
За порог одиночества...
Хлопнула дверь!
Сквознячком разбегается
Жизнь предрассветная,
Пока точит меня
Сквернословия червь...

©agugac
Like!1
28 апр 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
agugac, "Закусывать надо!" (с)
28 апр 2023
agugac
Starbreaker, ©Не завидуй моему пустому холодильнику...
28 апр 2023
R
Rutger
Эти повторяющиеся из интервью в интервью мантры "мы написали то, что нам нравится", "мы делаем, что хотим", "мы становимяся лучше" и т.п., от неуверенности. Гигантский маховик раскрутки нового альбома привычно работает, декорации пышные, обложка провокационно-яркая, а миллионы мух-то устали от всего этого, денюжку не несут, как прежде... предали. Диссонанс висит в воздухе.
Like!4  Dislike!1
28 апр 2023
B
Bumba Records
Завышенные ожидания, это проблема ожидающих, а не Металлики. Сам об этом каждый раз забываю, (сравниваю с классикой 83-91) поэтому со времен Load с первого раза не зашел еще ни один их альбом. Но вот со второго прослушивания мне 72 S. понравился! С третьего даже стал напевать что-то.
Хотя Overkill 2023 понравился сразу! Возраст не всегда помеха творчеству.
Like!2
28 апр 2023
F
Flashback
Остохуели комментарии в духе: "Группа вам ничего не должна. Они пишут ту музыку, которая нравится им. Кто вы такие, что бы их критиковать".

Если группа мне ничего не должна, то и я ничего не должен группе. Если их музыка мне не нравится, я пишу те комментарии, которые считаю нужным. Мне плевать, какие они замечательные или отвратительные персонажи. Меня не интересует их родные и близкие, социальный статус и личная жизнь, пока они не делают её достоянием общественности, так сказать, приглашая к обсуждению. Оцениваю только творчество, которое они сами предоставили в свободном доступе.

Какой смысл делать скидки на возраст, когда у металла сейчас ренессанс? Много "стариков" пишут отличные альбомы. Относительные "новички" готовы предложить полный спектр от диско-металла, до навороченного прога.
Касаемо треша: Testament, Overkill, Heathen, Exhorder, Flotsam And Jetsam, Onslaught, Evil Invaders, Vektor, Vulture... - все они интереснее современной Металлики. Если Металлика не треш, то достойных конкурентов ещё больше.

По мне, Металлика была хороша, когда была молода, был широкий музыкальный кругозор, который позволял создавать композиции компилируя удачные наработки NWOBHM, американского Power, и прочих "коллег по цеху". Позже, нырнув в тренды, как они их понимали, вынырнули сытыми и взрослыми дядьками, не сильно слушающими чужую музыку. Поиграв в ностальгию, записав кавера, начали пилить музыку с оглядкой на самих себя. Черпая вдохновение в своём же творчестве и каких то воспоминаниях о той музыке, которую слушали в молодости. В итоге, жалкая пародия на самих себя и переваренные идеи, которые уже были сыграны другими группами 30 лет назад. Многие этим грешат, но Металлика, как то уж совсем устала от своего стиля. Мы лучше выступим перед пингвинами, запишем невнятный фильм, позаигрываем с авангардом (хотя авангарду, вроде как, Металлика и не нужна).

Нет, я могу понять поклонников группы. Я сам отдаю себе отчёт, что некоторых "ветеранов" люблю за былые заслуги. Новые альбомы приобретая по инерции. Но адвокатом их выступать не собираюсь.
Like!2
28 апр 2023
HeliosHyperion
Да, я тоже чувствую, потрясающий (тушки хейтерков) альбом.
Like!2
28 апр 2023
Kliops144
Я по итогу слушал раз 6 или 7, и ведь кто-кто, а я тот еще эксперт по "записям, в которые трудно въехать с первого раза". Это не она. Выделил для себя только Люкс Атерна, Рум Оф Миррорс (это две реально хорошие песни, соло-мелодия во второй - поклон Кирку), открывающий трек (годный середняк) ииии... относительно неплохой середняк Кравн оф барбед вайр или как ее (за почти диссонансный рифф, что для Метлы странно и необычно). Все, гг. Писающихся в восторгах от помойной Инамораты надо в дурку забирать.
Like!1
28 апр 2023
С
СтаканМарьиванны
Мизери Щи киллз ми ООо Бат айлл энд тхиз вооо

просмотров: 1735

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом