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Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий альбом»



В новом интервью Ричарду Уилкинсу из австралийского шоу "Today" фронтмена METALLICA James'a Hefield'a спросили, каково это — снова вернуться в строй с новым альбомом "72 Seasons" и предстоящим мировым турне. Он ответил:



«Я нервничаю и радуюсь одновременно, как обычно. Рождение нового ребёнка приносит беспокойство, но также приносит много-много восторга».



Когда Уилкинс отметил, что критики и фанаты METALLICA всегда открыто выражают своё отношение к музыке группы, Hetfield согласился:



«Да. И мы делаем то же самое с собой, даже более жёстко. Так что мы привыкли к этому».



James рассказал о реакции поклонников METALLICA на "72 Seasons":



«Пока что она была очень позитивной, и это имеет для нас небольшое значение. Но внутренне мы чувствуем, что создали потрясающий альбом. Мы написали музыку, которая нам нравится, и мы её выпускаем. Так что если кто-то хочет зайти на концерты — милости прошу».



После того, как Уилкинс назвал звучание METALLICA плотным, Hetfield сказал:



«Мы звучим довольно плотно. Мы играем вместе. Мы становимся лучше, даже спустя 41 год. Да, запись этой пластинки началась ещё в самом начале COVID, когда нам всем было до безумия скучно, и мы еженедельно занимались общением по Zoom'у друг с другом, чтобы не сойти с ума. И тогда я достал гитару и сказал: "Вот рифф. Давайте начнём". Как только ты открываешь этот ящик Пандоры с риффами, ты понимаешь, что дело пошло. Это прекрасный процесс».







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