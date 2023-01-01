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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось восьмого июня в рамках фестиваля Download, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Creeping Death"
"Harvester of Sorrow"
"Leper Messiah"
"King Nothing"
"Lux Æterna"
"Screaming Suicide"
"Fade to Black"
"Sleepwalk My Life Away"
"Orion"
"Nothing Else Matters"
"Sad But True"
"The Day That Never Comes"
"Blackened"
"Fuel"
"Seek & Destroy"
"Master of Puppets"




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