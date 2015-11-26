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Metallica

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Бывший гитарист OVERKILL — о сходстве с фронтменом METALLICA



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Бывший гитарист OVERKILL и нынешний участник VIO-LENCE Bobby Gustafson был гостем программы вокалиста EXODUS Steve'а "Zetro" Souza "Zetro's Toxic Vault", и, в частности, ответил на вопрос о бытующим мнении, что на излёте своего времени в OVERKILL он косплеил вокалиста METALLICA:

«Я выглядел лучше, вот и всё, что я могу сказать на этот счёт...»

На вопрос Souza о том, не Hetfield ли украл его внешний образ, Bobby ответил:

«Ну не совсем... На самом деле это он посоветовал мне гитару, я получил её от Gibson. Они прислали мне белую V — белый Eхplorer. Я всё ещё играю на ней — люблю до чёртиков. Но иногда ты можешь что-то сделать первым, но это останется известно немногим, а кто-то более популярный это повторит, и будут думать, что придумал он. Так что они думают, что это он, а ты пребываешь в безвестности».

На вопрос о том, что напульсники также напоминали те, что носил тогда James, Bobby ответил:

«Это всё MISFITS. Другие в команде носили то же самое, мы это делали годами».

Bobby также рассказал и о своём прослушивании в METALLICA в 1992 году в качестве временной замены James'y, который пострадал от пиротехники:

«Они мне позвонили. Tony позвонил мне, он был их менеджером в то время. Он дал мне весь сет и сказал разучить его за два дня. Там было песен 18. Я знал их песни лишь фрагментарно, я никогда не разучивал целиком. Так осталось и на сей день, я не учу чужой материал. А они, похоже, думали, что я знаю. Я отыграл последнее шоу, которое я должен был отменить, но я всё-таки отыграл с I4NI, а потом должен был отправиться в Денвер на прослушивание. И я сказал им: "Я не могу всё это разучить, что мне делать-то?" Я постарался разучить перемены в вокале, я им сказал: "Дайте мне возможность углубиться в вокальные партии, и я всё поменяю". Я должен был улетать из Ньюарка, а там был такой ливень минут на десять, что мой рейс отложили часа на четыре, так что я мог приехать в Денвер уже очень поздно. И James всё ещё страдал от боли, так что он не стал ждать и уехал. Они отменили мне ночной перелёт, перенесли всё на следующий день, и я сказал: "О, это отлично. Будет время поработать над материалом". Но на следующий день он даже не показался. И они прослушивали меня на пяти песнях. И я такой им говорю: "Почему вы не сказали мне про пять песен? Я бы уделил время им вместо того, чтобы распыляться на остальные". Так что его там не было, были только я, Kirk [Hammett], Lars [Ulrich] и Jason [Newsted]».

John Marshall, гитарист METAL CHURCH и бывший роади METALLICA, как-то ранее уже подменявший James'a, сломавшего руку из-за катания на скейтборде, вышел на замену:

«John был их запасным планом, если не сработает с остальными, — думаю, было как-то так. Я знаю, что Pepper [Keenan, CORROSION OF CONFORMITY] прослушивался, я знаю, что Mike из FLOTSAM там был и пробовался, может, было ещё пару человек, но не более. Они пробовали немногих, потому что найти нужно было быстро и вернуться к гастролям.

Да, я упустил этот шанс. Это, возможно, было бы классно. Тогда бы это был мой первый стадионный концерт».

Ex-OVERKILL Guitarist BOBBY GUSTAFSON Addresses JAMES HETFIELD














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