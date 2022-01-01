Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 43
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 10
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 10
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 10
*CARLOS SANTANA упал на сцене 8
*Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничен... 7
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит RAMMSTEIN 6
*TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала» 6
*Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 43
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 10
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 10
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 10
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



8 июл 2022 : 		 Участники METALLICA — о появлении песни группы в популярном сериале: «Это большая честь»

7 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки»

1 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2022 : 		 Член семьи METALLICA поймал COVID

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июн 2022 : 		 Барабанщик METALLICA получил награду

13 июн 2022 : 		 JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал»

12 июн 2022 : 		 Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А мы предупреждали!»

10 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июн 2022 : 		 Видео с выступления THE WEDDING BAND

31 май 2022 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

31 май 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Классно вернуться к концертам!»

30 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники METALLICA — о появлении песни группы в популярном сериале: «Это большая честь»



zoom
Участники METALLICA заявили, что появление их трека "Master Of Puppets" в финале четвёртого сезона сериала Netflix «Очень странные дела» — «невероятная честь» для группы.

Участники METALLICA выступили со следующим заявлением относительно решения создателей «Очень странных дел» Мэтта и Росса Дафферов использовать музыку группы в сериале:

«Братья Даффер всегда грамотно подходили к музыкальному сопровождению "Очень странных дел", поэтому мы были вне себя от радости, что они не только использовали "Master Of Puppets" в сериале, но и построили вокруг этой композиции ключевую сцену.

Мы все с нетерпением ждали конечного результата, и когда мы его увидели, то были просто потрясены... Всё настолько хорошо сделано, что некоторые люди смогли угадать песню, просто посмотрев несколько секунд видео с руками Джозефа Куинна в трейлере! Как же это круто!

Быть важной составляющей путешествия Эдди и снова составить компанию другим удивительным артистам, представленным в шоу, — это невероятная честь для нас».

Басист METALLICA Robert Trujillo рассказал, что его 17-летний сын Tye записал «дополнительные гитарные треки» к версии "Master Of Puppets", которая появится в сериале.

29-летний актер Джо Куинн, который играет Мансона, рассказал Entertainment Weekly о том, как он готовился к роли:

«Я много слушал тяжёлый металл. Это был мой... Боже, невозможно не показаться претенциозным, когда говоришь об этом, но да — это был мой путь внутрь».

Куинн поведал, что начал играть на гитаре после того, как увидел Джека Блэка в культовом классическом фильме 2003 года «Школа рока»:

«Я играю с 7 лет, и у меня были большие перерывы. Я бы не назвал себя выдающимся гитаристом, но играть я умею. Мне очень повезло, потому что эти сценарии появились, я думаю, в какой-то момент пандемии. Я начал довольно активно репетировать».

По всей видимости, в результате повышенного внимания к песне "Master Of Puppets" благодаря её появлению в хитовом сериале Netflix, в настоящее время композиция находится на 26 месте в чарте Spotify Top 50 Global.

Альбом "Master Of Puppets" был выпущен 24 февраля 1986 года и стал первым альбомом METALLICA после подписания контракта с лейблом Elektra Records.




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 283

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом