Участники METALLICA — о появлении песни группы в популярном сериале: «Это большая честь»



Участники METALLICA заявили, что появление их трека "Master Of Puppets" в финале четвёртого сезона сериала Netflix «Очень странные дела» — «невероятная честь» для группы.



Участники METALLICA выступили со следующим заявлением относительно решения создателей «Очень странных дел» Мэтта и Росса Дафферов использовать музыку группы в сериале:



«Братья Даффер всегда грамотно подходили к музыкальному сопровождению "Очень странных дел", поэтому мы были вне себя от радости, что они не только использовали "Master Of Puppets" в сериале, но и построили вокруг этой композиции ключевую сцену.



Мы все с нетерпением ждали конечного результата, и когда мы его увидели, то были просто потрясены... Всё настолько хорошо сделано, что некоторые люди смогли угадать песню, просто посмотрев несколько секунд видео с руками Джозефа Куинна в трейлере! Как же это круто!



Быть важной составляющей путешествия Эдди и снова составить компанию другим удивительным артистам, представленным в шоу, — это невероятная честь для нас».



Басист METALLICA Robert Trujillo рассказал, что его 17-летний сын Tye записал «дополнительные гитарные треки» к версии "Master Of Puppets", которая появится в сериале.



29-летний актер Джо Куинн, который играет Мансона, рассказал Entertainment Weekly о том, как он готовился к роли:



«Я много слушал тяжёлый металл. Это был мой... Боже, невозможно не показаться претенциозным, когда говоришь об этом, но да — это был мой путь внутрь».



Куинн поведал, что начал играть на гитаре после того, как увидел Джека Блэка в культовом классическом фильме 2003 года «Школа рока»:



«Я играю с 7 лет, и у меня были большие перерывы. Я бы не назвал себя выдающимся гитаристом, но играть я умею. Мне очень повезло, потому что эти сценарии появились, я думаю, в какой-то момент пандемии. Я начал довольно активно репетировать».



По всей видимости, в результате повышенного внимания к песне "Master Of Puppets" благодаря её появлению в хитовом сериале Netflix, в настоящее время композиция находится на 26 месте в чарте Spotify Top 50 Global.



Альбом "Master Of Puppets" был выпущен 24 февраля 1986 года и стал первым альбомом METALLICA после подписания контракта с лейблом Elektra Records.







