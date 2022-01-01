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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Firenze Rocks 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Harvester of Sorrow

Trapped Under Ice

No Leaf Clover

Sad but True

Dirty Window

Nothing Else Matters

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy



Encore:

Damage, Inc.

One

Master of Puppets No Leaf CloverSad but TrueDirty WindowNothing Else MattersFor Whom the Bell TollsMoth Into FlameFade to BlackSeek & DestroyEncore:Damage, Inc.OneMaster of Puppets http://www.metallica.com







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