Новый рекорд METALLICA



METALLICA установила новый рекорд по сборам зрителей в Dome at America's Center — за два вечера третьего и пятого ноября их концерты посетили более ста тысяч человек.



«Семья #MetallicaFamily вошла в историю благодаря концертам #M72STL. На концерты No Repeat Weekend в The Dome было продано более 100 000 билетов, что стало рекордом по количеству проданных билетов на любое мероприятие с момента открытия площадки в 1995 году! Спасибо, что пришли посмотреть на нас, Сент-Луис!»









The #MetallicaFamily made history during #M72STL . Over 100,000 tickets were sold to our No Repeat Weekend gigs at The Dome, setting the record for most tickets sold for any event since the venue opened in 1995! Thanks for coming out to see us, St. Louis! pic.twitter.com/tZRppfGTQD





