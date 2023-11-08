Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*KERRY KING вернётся в 2024! 23
*Новое видео KING DIAMOND 22
*ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIE... 17
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 16
*Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND 15
*DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас» 14
*"Новый" трек PARADISE LOST 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*KERRY KING вернётся в 2024! 23
*Новое видео KING DIAMOND 22
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



8 ноя 2023 : 		 Новый рекорд METALLICA

27 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что я слышу»

24 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о двух разных сетах в одном городе: «Это прикольный формат»

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 окт 2023 : 		 IRON HORSE исполняют METALLICA

13 окт 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Lars раньше никогда не репетировал»

12 окт 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

11 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима»

10 окт 2023 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

9 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы всегда следуем своим собственным курсом»

6 окт 2023 : 		 Цветные винилы от METALLICA

4 окт 2023 : 		 Фронтмен METALLICA о причине травли басиста

28 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом видео GOODNIGHT, TEXAS

27 сен 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей сущности»

25 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом треке GOODNIGHT, TEXAS

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 сен 2023 : 		 Новый сингл METALLICA

16 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2023 : 		 Новое видео METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый рекорд METALLICA



zoom
METALLICA установила новый рекорд по сборам зрителей в Dome at America's Center — за два вечера третьего и пятого ноября их концерты посетили более ста тысяч человек.

«Семья #MetallicaFamily вошла в историю благодаря концертам #M72STL. На концерты No Repeat Weekend в The Dome было продано более 100 000 билетов, что стало рекордом по количеству проданных билетов на любое мероприятие с момента открытия площадки в 1995 году! Спасибо, что пришли посмотреть на нас, Сент-Луис!»

The #MetallicaFamily made history during #M72STL. Over 100,000 tickets were sold to our No Repeat Weekend gigs at The Dome, setting the record for most tickets sold for any event since the venue opened in 1995! Thanks for coming out to see us, St. Louis! pic.twitter.com/tZRppfGTQD






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 ноя 2023
Aiming High
хуле,метла-ж сдулась! ко-ко-ко,ко-ко-ко!

просмотров: 153

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом