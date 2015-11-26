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Metallica

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METALLICA запускает Vinyl Club 2022



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METALLICA объявила о запуске Vinyl Club 2022:

«Vinyl Club возвращается... И он стал больше и лучше, чем прежде! Больше в буквальном смысле, так как все релизы для Vinyl Club 2.0 будут на 12-дюймовом виниле, а не на 7-дюймовом. Лучше, потому что печать на 12-дюймовом виниле позволяет нам предоставить вам более стабильное и качественное звучание и возможность включить больше музыки в каждый релиз. Начиная с сегодняшнего дня, подписка открыта для участников Fifth Members на второй год: Vinyl Club 2022!

Когда мы запустили Виниловый клуб в марте 2020 года, это был кропотливый труд, поскольку мы сами являемся большими поклонниками музыки и очень рады возрождению винила. Те из нас, кто любит винил за его внешний вид, ощущение и звуковую теплоту, находятся как бы в нашем собственном маленьком эксклюзивном клубе. Учитывая это, мы подумали, что было бы здорово начать регулярно пополнять наши коллекции, и так родился Vinyl Club. В первый год у нас было несколько задержек, но мы многому научились. Мы работали за кадром, чтобы улучшить всё, что связано с нашим Vinyl Club, и очень рады, что мы наконец-то вернулись во второй раз.

Подписка на Vinyl Club на 2022 год будет доступна исключительно участникам Fifth Members с настоящего момента и до конца этого года. Она будет включать четыре 12-дюймовых альбома с музыкой, которая никогда ранее не выходила на виниле. Как и в предыдущем случае, у вас будет возможность получить четыре пластинки по одной в ежеквартальных посылках, или мы прибережём их и отправим вам всё сразу в конце года, чтобы сэкономить немного денег на почтовых расходах.

Присоединяйтесь к METALLICA Vinyl Club прямо сейчас; регистрация участников на 2-й сезон открыта до пятницы, 31 декабря, до 11:59 вечера по восточному времени. Не ждите! Новое членство будет доступно только в 2023 году.

Мы рады начать новую главу. Независимо от того, оформите ли вы подписку для себя или для друга (это отличный подарок, и у нас есть замечательный сертификат, который можно напечатать для получателя!), мы надеемся, что вы получите огромное удовольствие, собирая старый добрый винил.

Подробнее: как вы уже могли заметить, производство винила во всем мире сильно задерживается. Существует очень мало качественных виниловых прессов, спрос высок, а производство действительно классных виниловых пластинок — это медленный и рутинный процесс. Учитывая всё это, несмотря на то, что мы планируем эти неизбежные задержки, первый релиз 2022 года, скорее всего, не попадёт в ваши почтовые ящики до апреля 2022 года. Следующие три выпуска будут выходить немного быстрее, и наша цель — отправить их все до 1 ноября 2022 года.

Кроме того, за прошедший период мы полностью перестроили наше программное обеспечение для регистрации/подписки. Это сделает более удобной доставку ваших пластинок и отслеживание вашего членства. Однако это означает, что всем нынешним членам Vinyl Club придётся заново зарегистрироваться на второй сезон. Когда вы зарегистрируетесь, у вас будет возможность настроить автоматическое продление на последующие годы.

Нам не терпится начать работу и рассказать о том, что мы приготовили для вас в этом году!»

METALLICA Launches



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


11 ноя 2021, 11:47		и что это дает?


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