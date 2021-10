сегодня



Разбирательства METALLICA и страховщиков продолжаются



По данным Business Insurance, суд штата Лос-Анджелес отказался отклонить иск METALLICA против Lloyd's Of London по поводу того, что группа якобы не покрыла финансовые потери, понесённые в связи с пандемией, когда они были вынуждены отложить шесть концертов в 2020 году.



Высший суд Калифорнии заявил, что он не может отклонить иск на данном предварительном этапе судебного разбирательства, поскольку не была установлена «непосредственная причина», вызвавшая соответствующие убытки.



Иск связан с отменой шестидневного тура METALLICA по Южной Америке в апреле 2020 года. Всего за несколько недель до запланированного начала тура во всех частях света были введены ограничения на поездки, связанные с COVID-19, что не оставило METALLICA другого выбора, кроме как перенести даты.



Согласно жалобе METALLICA, которая была подана в июне в Высший суд Лос-Анджелеса, стандартный полис группы «страхование отмены, отказа и неявки», заключённый с Lloyd's Of London, был отклонён страховщиком, который сослался на исключение из полиса инфекционных заболеваний. В иске этот шаг назван «необоснованно ограничивающей интерпретацией полиса», и было заявлено о нарушении договора. METALLICA утверждала, что Lloyd's «не может окончательно утверждать, что пандемия является непосредственной причиной отмены поездки, поскольку существуют другие адекватные причины, которые покрываются полисом», — говорится в заявлении.



В жалобе утверждается, что «ограничения на поездки, обязанность смягчить ущерб, необходимость "сгладить кривую" и приказ оставаться дома — всё это стало причиной отмены шоу».



Вскоре после того, как METALLICA подала иск, представитель Lloyd's пояснил в заявлении для прессы: «Lloyd's не является страховой компанией, она контролирует и регулирует рынок независимых страховщиков. По этой причине мы не располагаем информацией о каком-либо конкретном полисе или иске и в любом случае не уполномочены комментировать вопросы, находящиеся в рамках судебного процесса».



В своём иске METALLICA указала, что Lloyd's — это «рынок, на котором независимые страховые андеррайтеры объединяются в синдикаты для продажи страховок, в основном через брокеров, под прикрытием торговой марки Lloyd's».



METALLICA требует возмещения неопределённого ущерба, а также признания прав и обязанностей сторон.



Это не первый случай, когда Lloyd's Of London участвует в судебном процессе, связанном с отменой крупных рок-концертов. Ещё в 2016 году FOO FIGHTERS урегулировали свой иск против всемирно известного страхового агентства с 335-летней историей по претензиям, связанным с отменой нескольких концертов во время мирового турне группы в 2015 году. Поскольку иск был отклонён без сохранения права подачи повторного иска, FOO FIGHTERS было запрещено подавать его повторно по тому же поводу. Условия не разглашаются.



Некоторые концерты FOO FIGHTERS были отменены после того, как фронтмен Dave Grohl сломал ногу 12 июня 2015 года во время выступления в Гетеборге, Швеция. Травма привела к отмене семи концертов. Три из этих дат были упомянуты в иске. После того как он подлечил ногу, Grohl выступил на 53 концертах, в основном сидя на импровизированном «троне» на сцене.







