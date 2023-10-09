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Барабанщик METALLICA: «Мы всегда следуем своим собственным курсом»



В новом интервью Los Angeles Times барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о том, что он и его коллеги по группе никогда не позволяют критике фанатов определять их решения, особенно когда речь идёт о музыкальных вопросах:



«Так было с самого начала. Когда мы начинали, наша музыка не вписывалась в рамки того, что происходило на Сансет Стрип в 1982 году. Все нас игнорировали. Когда на альбоме "Ride The Lightning" [в 1984 году] зазвучало вступление песни "Fade To Black", поднялась целая буря негодования по поводу того, как мы посмели использовать акустическую гитару на так называемом трэш-металлическом альбоме. И так продолжается уже более 40 лет.



Мы всегда выбирали свой собственный курс. Мы все жили в этом мире, который не был принят мейнстримом. Мы все искали что-то, частью чего можно было бы стать. Я был единственным ребёнком в семье, мне не за что было ухватиться. Поэтому участие в группе, общение с James'ом [Hetfield'ом, фронтменом METALLICA], принадлежность к группе единомышленников, изгоев и неудачников дали мне ощущение принадлежности и самобытности. Мой путь навсегда останется связанным с путём METALLICA. Это единственный путь, по которому я когда-либо шёл».



Ulrich также рассказал об участии своей группы в фестивале Power Trip, который состоялся в эти выходные на территории Empire Polo Club в Индио, штат Калифорния. В историческом трёхдневном мероприятии 6, 7 и 8 октября приняли участие шесть культовых групп, олицетворяющих громкую и мощную музыку: GUNS N' ROSES и IRON MAIDEN (пятница, 6 октября), AC/DC и JUDAS PRIEST (суббота, 7 октября) и METALLICA и TOOL (воскресенье, 8 октября).



Lars сказал по этому поводу:



«Мы любим все пять остальных групп. Я впервые увидел AC/DC в Копенгагене в 1977 году; мы провели с ними целый тур по Европе в 1991 году. Я влюбился в GUNS N' ROSES через пять секунд после того, как впервые услышал песню "Mr. Brownstone" на канале KNAC перед выходом дебютного альбома [1987 года]. В 1980-е годы мы выступали с IRON MAIDEN. Мы выступали с JUDAS PRIEST. Мы выступали с TOOL по всему миру. Очевидно, что AC/DC, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST оказали на нас огромное влияние. Эти три группы — важная составляющая, побудившая нас самих создавать музыку. Так что собрать всех в одном месте — это просто потрясающе».







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