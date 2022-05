29 май 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось десятого мая в Сан-Паолу, Бразилия, доступно для просмотра ниже.



Whiplash

Ride the Lightning

Fuel

Seek & Destroy

Holier Than Thou

One

Sad but True

Dirty Window (First time in a non- anniversary setting since 2004)

No Leaf Clover

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Welcome Home (Sanitarium)

Master of Puppets



Encore:

Spit Out the Bone

Nothing Else Matters

Enter Sandman







