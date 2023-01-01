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*Новое видео DOKKEN 37
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 18
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Metallica

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Видео с выступления METALLICA



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Видео с выступления METALLICA, которое состоялось 13 августа на Stade Olympique в Монреале, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Whiplash"
"For Whom the Bell Tolls"
"Ride the Lightning"
"Dirty Window" (tour debut)
"Lux Æterna"
"Too Far Gone?"
"Welcome Home (Sanitarium)"
"You Must Burn!"
"The Call of Ktulu"
"No Leaf Clover"
"Wherever I May Roam"
"Moth Into Flame"
"Battery"
"Whiskey in the Jar"
"One"
"Enter Sandman"

METALLICA - Fan-Filmed Video Of Second No Repeat Weekend Show In Montreal Streaming; Full Setlist Revealed,




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