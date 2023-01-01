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Видео с выступления METALLICA



Видео с выступления METALLICA, которое состоялось 13 августа на Stade Olympique в Монреале, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Whiplash"

"For Whom the Bell Tolls"

"Ride the Lightning"

"Dirty Window" (tour debut)

"Lux Æterna"

"Too Far Gone?"

"Welcome Home (Sanitarium)"

"You Must Burn!"

"The Call of Ktulu"

"No Leaf Clover"

"Wherever I May Roam"

"Moth Into Flame"

"Battery"

"Whiskey in the Jar"

"One"

"Enter Sandman"







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