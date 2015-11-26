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Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом



Участники METALLICA Kirk Hammett и Robert Trujillo рассказали о работе над новым альбомом.



Kirk поведал:



«Материала очень много. У меня у одного просто тонны, потому что я полностью перекомпенсировал. Знаете, в прошлый раз это было настоящим шоком для моей системы — потерять все эти музыкальные идеи. [Примечание редактора: Kirk потерял телефон с более чем 300 музыкальными фрагментами во время творческого процесса для "Hardwired..."]. Так что я был очень решительно настроен на то, чтобы попытаться наверстать упущенное. Я также чувствовал, что, в творческом плане у меня есть гораздо больше, что я могу предложить на этот раз».



Robert добавляет, что процесс сочинения может стать более коллективным по сравнению с "Hardwired...", который в основном был сочинён гитаристом/вокалистом James'ом Hetfield'ом и барабанщиком Lars'ом Ulrich'ом:



«Не буду говорить от имени остальных ребят, но как по мне, этот процесс будет более взаимным. И что касается меня лично, мне это очень нравится. Мне нравится, что мы больше настроены на совместное творчество, и я считаю, что мы в очень интересном положении на том пути, в направлении которого мы двиджемся, и от того факта, что перед нами открывается столько дверей!



Мне потребовалось пару месяцев, чтобы просмотреть все мои наброски. У меня есть достаточно материала, так что в любой момент, когда мы все решим: "Хорошо, давайте начнём составлять расписание, чтобы начать сочинять песни и записывать их", я готов. Я с первого дня в деле!»







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