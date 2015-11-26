Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 275
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 104
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 74
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 73
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

17 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению

12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

12 янв 2021 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула

7 янв 2021 : 		 MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA

3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

9 дек 2020 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

4 дек 2020 : 		 METALLICA выступила в рамках Dreamforce

3 дек 2020 : 		 Новая монополия METALLICA

26 ноя 2020 : 		 METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность

23 ноя 2020 : 		 METALLICA почти месяц занята сочинением

19 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»

17 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»

16 ноя 2020 : 		 Акустика от METALLICA

14 ноя 2020 : 		 METALLICA запускает новую благотворительную программу
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом



*
zoom
*
* *
Участники METALLICA Kirk Hammett и Robert Trujillo рассказали о работе над новым альбомом.

Kirk поведал:

«Материала очень много. У меня у одного просто тонны, потому что я полностью перекомпенсировал. Знаете, в прошлый раз это было настоящим шоком для моей системы — потерять все эти музыкальные идеи. [Примечание редактора: Kirk потерял телефон с более чем 300 музыкальными фрагментами во время творческого процесса для "Hardwired..."]. Так что я был очень решительно настроен на то, чтобы попытаться наверстать упущенное. Я также чувствовал, что, в творческом плане у меня есть гораздо больше, что я могу предложить на этот раз».

Robert добавляет, что процесс сочинения может стать более коллективным по сравнению с "Hardwired...", который в основном был сочинён гитаристом/вокалистом James'ом Hetfield'ом и барабанщиком Lars'ом Ulrich'ом:

«Не буду говорить от имени остальных ребят, но как по мне, этот процесс будет более взаимным. И что касается меня лично, мне это очень нравится. Мне нравится, что мы больше настроены на совместное творчество, и я считаю, что мы в очень интересном положении на том пути, в направлении которого мы двиджемся, и от того факта, что перед нами открывается столько дверей!

Мне потребовалось пару месяцев, чтобы просмотреть все мои наброски. У меня есть достаточно материала, так что в любой момент, когда мы все решим: "Хорошо, давайте начнём составлять расписание, чтобы начать сочинять песни и записывать их", я готов. Я с первого дня в деле!»

METALLICA



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

ElectricRetard


21 янв 2021, 15:57		Рабочее название "Don't lose the phone, kid"

SnakeZ


21 янв 2021, 17:22		"Хорошо, давайте начнём составлять расписание, чтобы начать сочинять песни"

т.е. ещё и не сочиняли... а я то было уж подумал что всё на мази.

Freelancer


21 янв 2021, 19:41		Вызывайте Фреда :D


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1605

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом