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Metallica

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9 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 дек 2018 : 		 METALLICA побила рекорд посещаемости

7 дек 2018 : 		 Акустика от METALLICA

5 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2018 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1994 года

28 ноя 2018 : 		 Новый релиз METALLICA выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

19 ноя 2018 : 		 Группа METALLICA пожертвовала $100,000 на борьбу с последствиями пожаров

19 ноя 2018 : 		 Акустика от METALLICA

13 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

6 ноя 2018 : 		 Группа METALLICA исполнила кавер-версии песен DEEP PURPLE, NAZARETH, BLUE ÖYSTER CULT

30 окт 2018 : 		 Группа METALLICA впервые за пять лет сыграла "Phantom Lord"

29 окт 2018 : 		 Концертный трек METALLICA 1988 года

25 окт 2018 : 		 Видео с выступления METALLICA

18 окт 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

16 окт 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с концерта METALLICA

10 окт 2018 : 		 Группа METALLICA опубликовала редкое концертное видео

30 сен 2018 : 		 Ранняя версия 'The Shortest Straw' группы METALLICA

28 сен 2018 : 		 Гитарист METALLICA о возможном сольном альбоме: «Это будет совсем не металлический альбом»

27 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 сен 2018 : 		 Концертное видео METALLICA 1992 года

25 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 сен 2018 : 		 METALLICA приедет в Россию летом

21 сен 2018 : 		 METALLICA побила рекорд посещаемости на концерте
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 26 ноября В Лас-Вегасе, доступно для просмотра ниже.



METALLICA: Pro-Shot Footage Of 'Atlas, Rise!' Performance From Las Vegas




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