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Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightning"»



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Гитарист METALLICA KIRK HAMMETT в одном из интервью вновь вернулся к полярно принятому совместному с Лу Ридом альбому "Lulu":

«Я всегда был большим почитателем этого альбома, даже когда все мои друзья качали головами и глядели на меня, говоря: "Братан, о чём ты думал?"

Для меня это было настоящим достижением. Мы должны были помочь Лу Риду реализовать его видение, и я считаю, что мы сделали это на 100 процентов. Это был не альбом METALLICA и не альбом Лу Рида. Это были Лу Рид и METALLICA вместе, создающие нечто принципиально иное.

Эта пластинка не для всех. Но "Junior Dad", я считаю, одна из лучших вещей, с которой мы когда-либо были связаны, с точки зрения настоящего искусства, литературы и музыки, собранных воедино. Для меня это настоящее достижение, так же, как и "Ride The Lightning"».

На вопрос о том, каково было играть на гитаре с Лу, он ответил:

«Он очень хороший ритм-гитарист. В его игре был хороший, цельный ритмический рисунок. Он не любил играть на соло-гитаре, и ему очень не нравилась примочка "квакушка". Однажды во время репетиции я поставил вау-педаль, а он подошёл к микрофону и сказал: "Не-е-ет. Никаких гитарных соло. Никаких квакушек". И я был потрясён. [Смеется].

У него были свои музыкальные предпочтения. У него были свои музыкальные границы. И он не стеснялся сообщать нам о своих предпочтениях и границах».

METALLICA





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6 авг 2022
WahrandPhain
shakabre, лучшая их работа со времен килл ем алл
Like!1
6 авг 2022
Atheist666
Инерция у Black album такая, что уже 30 лет заставляет слушать всю их остальную херомантию.
Like!2
6 авг 2022
C
Corpsegrinder04
Atheist666, хз. Мне последние два альбома понравились. Не полностью но по 50 % точно.

просмотров: 1013

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