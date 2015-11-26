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RODRIGO Y GABRIELA номинированы на Грэмми за кавер-версию METALLICA



RODRIGO Y GABRIELA получили номинацию "Best Arrangement, Instrumental Or A Cappella" на Грэмми за собственное прочтение композиции METALLICA "The Struggle Within".







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