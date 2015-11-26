12 апр 2021



Гитара из клипа METALLICA продана!



Как уже сообщалось ранее, на этих выходных одним из лотов аукциона Heritage Auctions был инструмент члена METALLICA Kirk'a Hammet'a — ESP 400 Series Natural Solid Body Electric Guitar. В итоге инструмент, подписанный владельцем, ушел за 112 500 долларов.













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