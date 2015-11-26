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Мэр Сан-Франциско подарила METALLICA день



Мэр Сан-Франциско Лондон Брид провозгласила четверг (16 декабря) "Днем Metallica". Lars Ulrich и басист Robert Trujillo вместе с Брид и президентом Another Planet Entertainment Греггом Перлоффом приняли участие в пресс-конференции, на которой было принято официальное заявление в честь 40-летнего юбилея легендарной металл-группы.



Мэр Брид высоко оценила значение группы для Сан-Франциско и области залива, назвав участников METALLICA "выдающимися музыкантами и людьми".



«Они — часть общественной картины. Они влияют на жизнь людей на протяжении многих поколений. Когда вы говорите о Сан-Франциско, вы вспоминаете о канатных дорогах, а потом вспоминаете METALLICA. И от имени города и округа Сан-Франциско я хочу официально объявить сегодняшний день "Днем Metallica"!»







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