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Metallica

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17 июн 2021 : 		 METALLICA приедет летом в Европу

16 июн 2021 : 		 Специальный набор от METALLICA

12 июн 2021 : 		 METALLICA подают в суд на страховщиков

26 май 2021 : 		 METALLICA намекает

26 май 2021 : 		 Видео полного выступления METALLICA

21 май 2021 : 		 METALLICA онлайн!

19 май 2021 : 		 Фронтмен PRIMUS о прослушивании в METALLICA: «Я бы продержался там месяц или два, прежде чем они бы меня выгнали»

9 май 2021 : 		 Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил скептицизм насчёт вакцин от COVID-19

6 май 2021 : 		 Нашивки METALLICA выйдут весной

21 апр 2021 : 		 Фронтмен METALLICA: «Музыка ежедневно спасала мне жизнь»

18 апр 2021 : 		 Еще одна гитара METALLICA выставлена на аукцион

13 апр 2021 : 		 Гитарист METALLICA работает!

12 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA продана!

12 апр 2021 : 		 Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»

6 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA выставлена на продажу

29 мар 2021 : 		 ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA

25 мар 2021 : 		 Гитарист METALLICA выпускает кофе

25 мар 2021 : 		 «Перформанс-коуч» METALLICA: «JASON NEWSTED не хотел уходить из группы»

16 мар 2021 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн

8 мар 2021 : 		 METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу

5 мар 2021 : 		 METALLICA отметила 35-летие MOP

4 мар 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»

23 фев 2021 : 		 METALLICA на BlizzCon

11 фев 2021 : 		 Пять винилов METALLICA в пятёрке

8 фев 2021 : 		 METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'

2 фев 2021 : 		 Новая линейка одежды от METALLICA
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METALLICA приедет летом в Европу



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METALLICA объявили даты выступлений в рамках нескольких европейских фестивалей летом 2022 года:

«Мы слишком долго ждали, чтобы произнести эти слова: мы снова выходим на сцену и наконец-то объявляем о нашем возвращении в Европу в 2022 году!

Нет нужды говорить, что мы не можем дождаться момента, когда снова сможем увидеть всех вас, поскольку наша европейская "семья TALLICA" наконец-то получит шанс воссоединиться в июне и июле следующего года.

Нам не терпится вновь выйти на сцену в рамках проверенной временем традиции летних музыкальных фестивалей, и мы рады видеть наших друзей, как новых, так и старых, на Copenhell, Pinkpop, Firenze Rocks, Prague Rocks, Rock Werchter, Mad Cool и NOS Alive.

Даты проведения фестивалей можно найти ниже, ну а членам Fifth Members необходимо обязательно уточнить все детали в журнале Club News Story, чтобы узнать, когда будут проводиться специальные предварительные продажи. Билеты на некоторые фестивали уже поступили в продажу, и мы рады присоединиться к их празднику... Информация о том, когда и где вы можете приобрести билеты, указана рядом с каждым шоу.

Следите за информацией, списки будут пополняться... Мы надеемся, что вы, ваша семья и ваши друзья в безопасности, в добром здравии и готовы выйти на новый уровень следующим летом!»

Даты выступлений:

15 июня — Copenhell — Копенгаген, Дания

17 июня — Pinkpop — Ландграаф, Нидерланды

19 июня — Firenze Rocks — Флоренция, Италия

22 июня — Prague Rocks — Прага, Чешская респукблика

01 июля — Rock Werchter — Верхтер, Бельгия

06 июля — Mad Cool — Мадрид, Испания

08 июля — NOS Alive — Лиссабон, Португалия

METALLICA Announces Summer 2022 European Festival Appearances



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