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METALLICA приедет летом в Европу



METALLICA объявили даты выступлений в рамках нескольких европейских фестивалей летом 2022 года:



«Мы слишком долго ждали, чтобы произнести эти слова: мы снова выходим на сцену и наконец-то объявляем о нашем возвращении в Европу в 2022 году!



Нет нужды говорить, что мы не можем дождаться момента, когда снова сможем увидеть всех вас, поскольку наша европейская "семья TALLICA" наконец-то получит шанс воссоединиться в июне и июле следующего года.



Нам не терпится вновь выйти на сцену в рамках проверенной временем традиции летних музыкальных фестивалей, и мы рады видеть наших друзей, как новых, так и старых, на Copenhell, Pinkpop, Firenze Rocks, Prague Rocks, Rock Werchter, Mad Cool и NOS Alive.



Даты проведения фестивалей можно найти ниже, ну а членам Fifth Members необходимо обязательно уточнить все детали в журнале Club News Story, чтобы узнать, когда будут проводиться специальные предварительные продажи. Билеты на некоторые фестивали уже поступили в продажу, и мы рады присоединиться к их празднику... Информация о том, когда и где вы можете приобрести билеты, указана рядом с каждым шоу.



Следите за информацией, списки будут пополняться... Мы надеемся, что вы, ваша семья и ваши друзья в безопасности, в добром здравии и готовы выйти на новый уровень следующим летом!»



Даты выступлений:



15 июня — Copenhell — Копенгаген, Дания



17 июня — Pinkpop — Ландграаф, Нидерланды



19 июня — Firenze Rocks — Флоренция, Италия



22 июня — Prague Rocks — Прага, Чешская респукблика



01 июля — Rock Werchter — Верхтер, Бельгия



06 июля — Mad Cool — Мадрид, Испания



08 июля — NOS Alive — Лиссабон, Португалия







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