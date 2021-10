сегодня



Попробуй выиграть "Black Album" METALLICA с автографами



METALLICA запустила сбор средств в адрес All Within My Hands на платформе Fandiem. Каждый участник получает возможность выиграть подписанный участниками группы бокс-сет "The Black Album".







