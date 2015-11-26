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Metallica

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5 мар 2021 : 		 METALLICA отметила 35-летие MOP

4 мар 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»

23 фев 2021 : 		 METALLICA на BlizzCon

11 фев 2021 : 		 Пять винилов METALLICA в пятёрке

8 фев 2021 : 		 METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'

2 фев 2021 : 		 Новая линейка одежды от METALLICA

25 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA о ситуации в Америке

24 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом

22 янв 2021 : 		 Продюсер METALLICA продал права на 43 песни

22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

17 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению

12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

12 янв 2021 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула

7 янв 2021 : 		 MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA

3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии
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|||| сегодня

METALLICA отметила 35-летие MOP



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METALLICA отметила 35-летие альбома "Master Of Puppets" исполнив "Battery" в программе "The Late Show With Stephen Colbert".

METALLICA Celebrates 35th Anniversary Of 'Master Of Puppets' By Performing 'Battery' On 'The Late Show With Stephen Colbert' (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

decided


5 мар 2021, 16:53		Легендарный альбом! С этого начал случать трэшак!

гладиатор


5 мар 2021, 17:11		Круто! Полная версия Батареи.


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