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Акустика от METALLICA



Группа METALLICA опубликовала профессиональное видео с акустического выступления "All Within My Hands Foundation Helping Hands Concert And Auction" с исполнением композиции "Disposable Heroes", состоявшегося 3 ноября в Masonic, Сан-Франциско.



Сет-лист:



01. Disposable Heroes

02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)

03. The Unforgiven

04. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)

05. Turn The Page (Bob Seger cover)

06. Bleeding Me

07. Veteran Of The Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)

08. Nothing Else Matters

09. All Within My Hands

10. Enter Sandman

11. The Four Horsemen

12. Hardwired























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