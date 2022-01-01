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Metallica

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|||| 6 авг 2022

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на фестивале Lollapalooza, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash (Drums rose up from beneath the "bridge" of stage that extended into the crowd at the song's start.)
Creeping Death
Enter Sandman
The Memory Remains
Wherever I May Roam
Nothing Else Matters
Dirty Window
Sad but True
Whiskey in the Jar (traditional cover)
For Whom the Bell Tolls
Moth Into Flame
Fade to Black
Seek & Destroy

Encore:
Battery
One
Master of Puppets (With "Stranger Things" character Eddie Munson video)




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