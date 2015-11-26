Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники IMMORTAL сражаются за имя 72
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 57
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 45
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 42
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



17 авг 2020 : 		 Фронтмен METALLICA — о Lady Gaga: «Я уважаю её как артистку»

14 авг 2020 : 		 METALLICA и WOLVERINE выпускают обувь

12 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

11 авг 2020 : 		 METALLICA выступит летом этого года

10 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

8 авг 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

6 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA на карантине смотрел фильмы с семьёй

6 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

4 авг 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL — о сходстве с фронтменом METALLICA

4 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Каверы — в нашей ДНК!»

1 авг 2020 : 		 Какая песня лучше представляет METALLICA? Отвечает Lars

31 июл 2020 : 		 ROBERT TRUJILLO представляет новый бокс-сет METALLICA

30 июл 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Для меня честь, что мои машины в музее»

28 июл 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA

24 июл 2020 : 		 METALLICA лучше всех за последние пять лет дебютировала в чартах

23 июл 2020 : 		 Мужчина, который перерезал горло женщине, «услышав» голоса членов METALLICA, признан невиновным

22 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

17 июл 2020 : 		 Бокс-сет METALLICA выйдет летом

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

14 июл 2020 : 		 METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность

13 июл 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE

8 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

7 июл 2020 : 		 METALLICA о смерти Энио Морриконе

1 июл 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»

30 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

30 июн 2020 : 		 Рассказ о коллекции машин вокалиста METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фронтмен METALLICA — о Lady Gaga: «Я уважаю её как артистку»



*
zoom
*
* *
Недавно участники METALLICA появились на Шоу Говарда Стерна и помимо исполнения нескольких песен побеседовали со Стерном. Во время интервью, как вокалист и гитарист James Hetfield, так и барабанщик Lars Ulrich с теплотой вспоминали своё сотрудничество с Lady Gaga на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2017 году.

Hetfield сказал:

«Я просто уважаю её как артистку. Она была на месте за два часа до того, как мы туда добрались, продумывала номер и работала над своими движениями. Она невероятно творческая и бесстрашная артистка».

Ulrich добавил:

«Lady Gaga, в частности, любит металл. Она говорила мне, что песня "Metal Militia", а это не самая известная наша композиция из первого альбома "Kill 'Em All", когда-то была её любимой песней».

METALLICA








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 226

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом