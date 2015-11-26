сегодня



Фронтмен METALLICA — о Lady Gaga: «Я уважаю её как артистку»



Недавно участники METALLICA появились на Шоу Говарда Стерна и помимо исполнения нескольких песен побеседовали со Стерном. Во время интервью, как вокалист и гитарист James Hetfield, так и барабанщик Lars Ulrich с теплотой вспоминали своё сотрудничество с Lady Gaga на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2017 году.



Hetfield сказал:



«Я просто уважаю её как артистку. Она была на месте за два часа до того, как мы туда добрались, продумывала номер и работала над своими движениями. Она невероятно творческая и бесстрашная артистка».



Ulrich добавил:



«Lady Gaga, в частности, любит металл. Она говорила мне, что песня "Metal Militia", а это не самая известная наша композиция из первого альбома "Kill 'Em All", когда-то была её любимой песней».



















+0 -0



просмотров: 226

