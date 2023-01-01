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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
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Metallica

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METALLICA 12 раз первая



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По сообщению Billboard, композиция METALLICA "72 Seasons" стала первой в чартах Mainstream Rock Airplay. Это уже второй трек с последнего альбома группы, достигший первой строчки и 12 первый номер за всю историю METALLICA.




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