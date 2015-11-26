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Metallica

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METALLICA и WOLVERINE выпускают обувь



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Существующий вот уже 137 лет обувной бренд WOLVERINE и благотворительный фонд METALLICA All Within My Hands (AWMH) объявили о выпуске двух моделей обуви — The Metallica Scholars 1000 Mile Axel и Hellcat UltraSpring, часть выручки от продажи которой пойдёт на помощь студентам, решившим обучаться на рабочие специальности.

«Wolverine разделяет то же видение, которое мы придерживались при создании инициативы Metallica Scholars Initiative, — о том, что невероятно важно обеспечить и поддерживать сильную и стабильную американскую рабочую силу. AWMH — это наш способ вернуть и развивать будущие поколения, — отметил фронтмен METALLICA James Hetfield. — Ещё важнее то, что мы помогаем таким студентам осуществить их мечты и изменить жизнь с помощью программ обучения трудовым навыкам, предлагаемых в муниципальных колледжах по всей стране».

Ограниченная серия ботинок Wolverine x Metallica Scholars 1000 Mile Axel создана на основе популярного образа ботинка Wolverine 1000 Mile с несколькими особенностями, вдохновлёнными METALLICA, включая металлическую пластину на каблуке с логотипом METALLICA, металлический носок с логотипом "All Within My Hands", шнурки с металлическими наконечниками и металлическую бирку для гитары. В ботинках, изготовленных в США, используется чикагская кожа Horween Chromexcel, серебряная фурнитура и классическая подошва Vibram с креплением на подошве.

В ботинках Wolverine x Metallica Scholars Hellcat UltraSpring сочетается традиционная прочность рабочей обуви с современным исполнением амортизатора Wolverine UltraSpring. Обувь имеет свои уникальные особенности в стиле METALLICA Scholar — литой логотип METALLICA, наклеенный на ботинок, и металлическую бирку для гитары "Metallica Scholars", изготовленную на заказ.

Партнёрство между Wolverine и AWMH поможет трём замечательным профессиональным программам муниципальных колледжей по всей стране — муниципальному колледжу Grand Rapids (Гранд Рэпидс, штат Мичиган), колледжу Lone Star (Хьюстон, штат Техас) и WSU Tech (Вичита, штат Канзас), каждый из которых получит совместный грант в размере $100,000 от Wolverine и METALLICA Scholars, а также обувь Wolverine, которая поможет студентам начать свою карьеру.

«Wolverine стремится поддержать следующее поколение американской рабочей силы, и в течение последних шести лет мы сосредоточились на устранении пробелов в навыках с помощью нашей инициативы Project Bootstrap, — сказал Том Кеннеди, президент глобального бренда Wolverine. — Мы считаем, что лучший способ сделать это — начать с образования. Обеспечивая общественные колледжи и торговые программы по всей стране, мы можем поддержать студентов, которые решили приобщиться к квалифицированным профессиям и вместе быть на один шаг ближе к устранению этого пробела».

METALLICA Partners With WOLVERINE For Limited-Edition Work Boots Benefiting Trade Schools




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