сегодня



METALLICA стали первой группой, чьи песни занимали первое место в Rock Songs за четыре десятилетия



По сообщению Billboard, METALLICA стала первой группой, чьи песни становились первыми в чартах Mainstream Rock Songs в течение четырёх декад. Это достижение принёс последний сингл группы, "All Within My Hands", записанный с San Francisco Symphony Orchestra.



METALLICA's Mainstream Rock No. 1:



* Until It Sleeps (peaked at No. 1 on June 8, 1996)



* Hero Of The Day (peaked at No. 1 on Deember 7, 1996)



* Turn The Page (peaked at No. 1 on November 28, 1998)



* No Leaf Clover (peaked at No. 1 on January 22, 2000)



* I Disappear (peaked at No. 1 on June 10, 2000)



* The Day That Never Comes (peaked at No. 1 on September 20, 2008)



* Cyanide (peaked at No. 1 on April 4, 2009)



* Hardwired (peaked at No. 1 on October 8, 2016)



* Atlas, Rise! (peaked at No. 1 on February 18, 2017)



* All Within My Hands (peaked at No. 1 on September 5, 2020)







