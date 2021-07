16 июл 2021



Концертное видео METALLICA



"The Unforgiven" (Las Cruces, NM - August 27, 1992), фрагмент нового релиза Wherever We May Roam DVD METALLICA, который войдёт в лимитированный бокс-сет одноименного альбома, доступен для просмотра ниже. Релиз бокс-сета намечен на десятое сентября на Blackened Recordings.







