30 дек 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках "Helping Hands Concert & Auction" 15 декабря, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Acoustic

Blackened (“Blackened 2020” version)

The Unforgiven

Borderline (Thin Lizzy cover) (Live debut)

It's Killing Me (UFO cover) (Live debut)

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)



Electric

The Call of Ktulu

Harvester of Sorrow

Holier Than Thou

All Within My Hands (Acoustic version; Played electric)

Creeping Death

Enter Sandman

Lux Æterna

Nothing Else Matters (with St. Vincent) (Kirk Doodle Intro)

Seek & Destroy







