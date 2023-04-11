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Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно»



В новом интервью Consequence барабанщик METALLICA Lars Ulrich сказал, что талантливый барабанщик будет играть то, что лучше всего подходит для песни, и может играть просто, даже если он способен на большее, когда это необходимо:



«В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно. Или проще сесть и понять, как сыграть 600 нот в гитарном соло, чем сыграть 20, которые понравятся. Вы можете выучить 600 нот по книге, но гораздо труднее выучить как, например, [Eric] Clapton, [Джими] Хендрикс или [Ritchie] Blackmore, — некоторые из этих парней играют хаотично в разных размерах. Это нелегко записать нотами. Это больше ощущения, а ощущения не так легко передать, как способности.



Мне более интересно остановиться на том, что нужно для песни, чем показать: "Посмотрите, что я могу сделать с бэкграунд-парадиддлами, стоя на голове и свисая с потолка».







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