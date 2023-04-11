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*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Metallica

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Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно»



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В новом интервью Consequence барабанщик METALLICA Lars Ulrich сказал, что талантливый барабанщик будет играть то, что лучше всего подходит для песни, и может играть просто, даже если он способен на большее, когда это необходимо:

«В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно. Или проще сесть и понять, как сыграть 600 нот в гитарном соло, чем сыграть 20, которые понравятся. Вы можете выучить 600 нот по книге, но гораздо труднее выучить как, например, [Eric] Clapton, [Джими] Хендрикс или [Ritchie] Blackmore, — некоторые из этих парней играют хаотично в разных размерах. Это нелегко записать нотами. Это больше ощущения, а ощущения не так легко передать, как способности.

Мне более интересно остановиться на том, что нужно для песни, чем показать: "Посмотрите, что я могу сделать с бэкграунд-парадиддлами, стоя на голове и свисая с потолка».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 апр 2023
Klawd Air
Ну, да медленнее играть труднее. Все косяки технические наиболее сильно проявляются именно при медленной игре. Но зато играя медленно легче понять, что именно делаешь не так.
11 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
"Я плохо стучу в Sad But True, потому что она медленная, но вот Dyer's Eve сыграю легко... но её нет в текущем сет-листе, давайте как-нибудь потом"

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