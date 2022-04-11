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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
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Metallica

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Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Dave'a Mustaine'a»



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Консультант METALLICA Фил Таул, бывший психотерапевт, который был привлечён в январе 2001 года, чтобы помочь James'y Hetfield'y, Kirk'y Hammett'y и Lars'y Ulrich'y восстановить их отношения с Jason'ом Newsted'ом, дал интервью в последнем эпизоде подкаста "...And Podcast For All", посвящённого METALLICA. Во время беседы Таула спросили об одной из самых запоминающихся сцен документального фильма METALLICA "Some Kind Of Monster", в которой Ulrich беседует с бывшим гитаристом METALLICA Dave'ом Mustaine'ом о том, что его выгнали из группы в 1983 году за пьянство. Встреча между Ulrich'ом и Mustaine'ом состоялась 13 сентября 2001 года в отеле Ritz-Carlton в Сан-Франциско, штат Калифорния, и проходила под руководством Таула.

Таул сказал:

«Сессия с Mustaine'ом была ключевой для Lars'a и Dave'a, но для Dave'a она не стала результативной. Это был первый шанс для Mustaine'a высказаться. И я думаю, что Lars проделал отличную работу, открывшись и сделав всё возможное, чтобы взять это на себя, не пытаясь переубедить Dave'a. Он не мог ответить на душевную часть боли Dave'a; он не мог исцелить эту боль. Dave должен был исцелить эту боль в ответ на то, что происходило. Но этот разговор был первой ласточкой; это было прекрасное начало для них... Это был способ для каждого из них высказать то, что было в их душе и на уме. И как многие другие части жизни, всё это имело свои особенности, но это не было беседой двух отдельных личностей. Это была возможность для них обоих воссоединиться здоровым образом. Посмотрите, что произошло: они вернули Mustaine'a, когда их ввели в Зал славы [рок-н-ролла], верно? [Он, очевидно, имел в виду воссоединение METALLICA с Mustaine'ом на концерте в честь 30-летия группы в Сан-Франциско в 2011 году]. Так что это стало результатом всего этого, я в этом уверен».

В вышеупомянутой сцене "Some Kind Of Monster" Mustaine сказал Ulrich'y, что его увольнение из METALLICA разрушило его жизнь, и что он всегда жил в тени своих бывших товарищей по группе, несмотря на то, что он выпустил несколько платиновых альбомов со своей группой MEGADETH, созданной после METALLICA.

LARS ULRICH








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11 апр 2022
Svarg_1349
Бля, да сколько можно педалировать эту тему...
11 апр 2022
Z
Zoran9999
Нужно было еще их говно положить в пакетики и отправить в центр хранения бионаследия человечества!)))) 




















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