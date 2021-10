сегодня



Барабанщик METALLICA — о возвращение на сцену



Lars Ulrich в рамках недавней беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, какие ощущение были у него и коллег по группе от возвращения на сцену:



«Очень эмоционально на всех уровнях. Очевидно, что это бодрит, вдохновляет и просто здорово снова выйти на сцену.



Я думаю, прошло около двух лет, может, даже чуть больше двух лет с тех пор как мы отыграли концерт S&M[2] в Сан-Франциско. И, конечно же, прошлым летом мы выступили в формате "drive-in", провели виртуальное мероприятие "All Within My Hands" и несколько выступлений на телевидении, но с точки зрения живых концертов с живой аудиторией и настоящего дела прошло более двух лет. Так что я полагаю, что за шестьсот лет существования METALLICA это было самое долгое отсутствие на сцене, которое у нас когда-либо было.



Когда мы вышли на сцену The Independent в Сан-Франциско около двух недель назад, [мы] определенно нервничали. [Это было] немного пугающе. "Как мы снова это сделаем? Мы надеемся, что мышечная память вернется". И, конечно, мы репетировали, готовились и были в форме, но никогда не знаешь наверняка как и что пойдет.



Итак, у нас было отличное шоу в Сан-Франциско. Неделю спустя у нас было отличное шоу в Чикаго, в "Метрополитен", где мы играли во время тура "Kill 'Em All". Это было печально известное шоу, во время которого — я думаю, это было именно в "Cliff 'Em All", с чего и пошла известность, — James [Hetfield, фронтмен METALLICA] держит в руках альбом "Kill 'Em All", который только что вышел, я думаю, прошла неделя или две, не больше. И где-то во время "Metal Militia" мы сделали паузу, чтобы зал подпевал, он держит "Kill 'Em All", а кто-то из зрителей выхватывает его или подпрыгивает и хватает его. Так что много воспоминаний об этом зале. И вот спустя 38 лет круг замкнулся. Так что вернуться туда было очень круто и здорово.



И на том концерте было чертовски жарко! Стояла сентябрьская жара, в Чикаго каждый день было около 95 [градусов по Фаренгейту]. А на сцене "Метро", которая находится на втором этаже, было около 195 градусов; [мы] определённо задыхались от жары на протяжении части шоу. Но эти два были великолепны. А потом мы поехали в Лусвилль через пару дней и играли в пятницу и воскресенье на фестивале Louder Than Life два совершенно разных сета — никаких повторов [песен], чем я очень горжусь. На улице в пятницу вечером было 60 градусов, у меня было немного места для локтей на сцене. Должен сказать, что мышечная память вернулась быстрее на больших концертах, чем на маленьких.



Но я был так счастлив вернуться на сцену, так благодарен за то, что почувствовал энергию фанатов и их терпение во время всего этого дерьмового периода последних полутора лет с COVID, так счастлив воссоединиться с ребятами и моими братьями по группе, играть музыку и снова делиться этим опытом с живой аудиторией, находясь в настоящем и ощущая происходящее.



Я бы сказал, что осенью 21-го года в METALLICA всё очень хорошо, но, чёрт возьми, я надеюсь, что до конца нашей карьеры не будет ещё одного двухлетнего отсутствия на концертной сцене.



Так что да, был настоящий вихрь эмоций. Но мы были счастливы вернуться и, как я уже сказал, счастливы снова общаться со всеми. Разумеется, [это было] немного странно. Мы воспринимали COVID очень серьёзно, погрузились в пузырь и никого не видели.



И вот ты на таком фестивале, как Louder Than Life, и твои друзья из JUDAS PRIEST находятся в соседней гримёрке, наши друзья из GOJIRA, наши друзья из VOLBEAT, наши друзья из DISTURBED и все наши друзья из разных групп, с которыми мы так много общались на протяжении десятилетий, находятся повсюду, и мы хотим пойти потусоваться с ними и пообщаться, но... Поэтому было немного странно не иметь возможности участвовать во всём этом, не проводить вечеринки и встречи с фанатами — встречи с фан-клубами и всякие там автографы в отеле — но мы очень серьёзно относимся к мероприятиям COVID. И обратной стороной этого стало то, что наша туровая вечеринка, которая, я полагаю, состоит из — я не знаю, сколько нас? 12, 14, 15 [человек] — мы ужинали вместе каждый вечер, ходили в кинотеатры и тусовались вместе, и это очень сблизило тургруппу. Потому что мы просто общались друг с другом, а не разбегались в разные стороны, как стая шариков. Так что всё было здорово. Но, чувак, я так счастлив снова вернуться к этой работе!»







