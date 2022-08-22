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Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускает альбомы



Гитарист METALLICA Kirk Hammett, чей недавно вышедший EP "Portals" ознаменовал его первый в истории опыт сольного творчества, в новом интервью журналу Goldmine ответил на вопрос о том, почему он и его коллеги по группе делают такой большой перерыв между выпуском альбомов (за 40 лет METALLICA выпустила 10 пластинок):



«Знаете, быстрее тоже не получается. Просто у нас свои методы работы. У нас есть определённый процесс, который, к сожалению, занимает много времени. Мы так работаем, это наш подход, так работает группа. И я смирился с этим.



Выпуск "Portals" — это здорово для меня, потому что это словно освобождает меня от подобного графика. Я могу придумать несколько треков, записать их и выпустить, и я могу делать это в совершенно иное время, нежели группа. И это здорово, потому что это не мешает расписанию группы, потому что, как я уже сказал, мы движемся в своём собственном темпе».



Hammett также коснулся своего подхода к сочинению песен в METALLICA:



«Когда я приступаю к созданию материала для METALLICA, я отдаю ему всю свою творческую энергию. Я смотрю на это так: все ноты уже есть. Нужно просто их найти. Я серьёзно. Они уже есть, и ты просто должен, чёрт возьми, найти их. Так что в этом есть и поиск, и зависимость от спонтанности, от настоящего творчества озарения. Думаю, именно в этом я наиболее эффективно проявляю себя. Каждый раз, когда я сажусь за стол, чтобы попытаться сочинить что-то, что должно быть спонтанным, в итоге это звучит как нечто сочинённое. В этом нет ничего плохого, но я думаю, что поймать себя в спонтанный момент гораздо интереснее и честнее. Возможно, благодаря этому я не звучу как Эдди Ван Хален, но это неважно. Я по-настоящему ощущаю, что играю, пытаясь создать песню».







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