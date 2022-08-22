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Metallica

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Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускает альбомы



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Гитарист METALLICA Kirk Hammett, чей недавно вышедший EP "Portals" ознаменовал его первый в истории опыт сольного творчества, в новом интервью журналу Goldmine ответил на вопрос о том, почему он и его коллеги по группе делают такой большой перерыв между выпуском альбомов (за 40 лет METALLICA выпустила 10 пластинок):

«Знаете, быстрее тоже не получается. Просто у нас свои методы работы. У нас есть определённый процесс, который, к сожалению, занимает много времени. Мы так работаем, это наш подход, так работает группа. И я смирился с этим.

Выпуск "Portals" — это здорово для меня, потому что это словно освобождает меня от подобного графика. Я могу придумать несколько треков, записать их и выпустить, и я могу делать это в совершенно иное время, нежели группа. И это здорово, потому что это не мешает расписанию группы, потому что, как я уже сказал, мы движемся в своём собственном темпе».

Hammett также коснулся своего подхода к сочинению песен в METALLICA:

«Когда я приступаю к созданию материала для METALLICA, я отдаю ему всю свою творческую энергию. Я смотрю на это так: все ноты уже есть. Нужно просто их найти. Я серьёзно. Они уже есть, и ты просто должен, чёрт возьми, найти их. Так что в этом есть и поиск, и зависимость от спонтанности, от настоящего творчества озарения. Думаю, именно в этом я наиболее эффективно проявляю себя. Каждый раз, когда я сажусь за стол, чтобы попытаться сочинить что-то, что должно быть спонтанным, в итоге это звучит как нечто сочинённое. В этом нет ничего плохого, но я думаю, что поймать себя в спонтанный момент гораздо интереснее и честнее. Возможно, благодаря этому я не звучу как Эдди Ван Хален, но это неважно. Я по-настоящему ощущаю, что играю, пытаясь создать песню».




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КомментарииСкрыть/показать 21 )

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22 авг 2022
rassol
Старый цыган-пиздобол не в силах признаться, что они все давно исписались Следим за руками: 80-е - 4 альбома, 90-е - 3 альбома с оригинальным материалом плюс двойник с каверами, 21-век - 4 альбома, включая ёбаную лулу.
У них просто нет идей. Вообще.
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22 авг 2022
d
deathstar777
rassol, другое время было, ничего на них не давило. А щас эпоха пиздабола. Думаешь о деньгах, да о соцсетях.
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22 авг 2022
У
Умник
deathstar777, >Думаешь о деньгах

Это шоу-бизнес. Ключевое слово - бизнес. Ничего плохого в том, что кто-то зарабатывает на творчестве не было, нет и никогда не будет.
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22 авг 2022
d
deathstar777
Умник, я не том, может им некогда искать эти идеи. Копят риффы на смартфоне, потом его теряют лол
22 авг 2022
kircore
rassol, т.е. в 21-м веке, как ты утверждаешь (неверно), выходит столько же альбомов, сколько и в 80-е (когда ещё не исписались, судя по твоей логике). Ахеренные рассуждения. Лишь бы пёрднуть в лужу.
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22 авг 2022
Dimas
kircore, не защищаю тов.Рассола, но твой коммент еще более тупой. Знаешь почему? Потому что 4 альбома за декаду в 80-х это лучше чем те же 4 альбома за 22 года в 21 веке))))
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22 авг 2022
kircore
Dimas, их не 4. А про количество песен (и длительность каждого из альбомов) я вообще молчу. В т.ч. не записанных в студии. Искперты, ё-моё.
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22 авг 2022
Dimas
kircore, (зевая). итак, 80-е. Kill'em all / And justice / Master of / Ride the ... - я ничего не пропустил?) 1,2,3,4? не может быть чтоб ты ошибся, нет, не верю
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22 авг 2022
kircore
Dimas, во-первых, пропустил. Во-вторых, я вообще не об этом говорил. Можешь зевать дальше.
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22 авг 2022
Atheist666
Metallica - уже давно сплошное собрание мемов. Какие идеи там могут появиться? Хетфилд - запойный алкоголик, Ларс - обычный коммерсант от шоу-бизнеса, Хеммет - просто старый приятель, щупающий гитару, Трухильо - удачно пристроившийся фанковый басист-сессионщик.
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22 авг 2022
P
Petrovich Sexyy
Метле мое огромное уважение как ни крути, но понятно, что сейчас ждать от них чего бы то ни было вообще - глупо ( а ведь от них все равно многие ждут не абы чего, а чего-то особенного). Если выйдет новый альбом когда-нибудь послушаю, если будет там хоть одна реально крутая песня - уже хорошо. Но вообще сдается мне, что реально интересное в теории может выдать ток папка, если снова забухает и не просыхая сваяет сольник.
Like!3
22 авг 2022
У
Умник
Petrovich Sexyy, кстати я бы от Хэтфилда послушал какой-нибудь кантри-блюзецкий. Ему вроде интересны эти жанры.
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22 авг 2022
father
Petrovich Sexyy, всячески плюсую. Метла первыми пятью альбомами в общем-то сказала всё, что хотела сказать, дальше уже всё так, по приколу, хотите - слушайте, не хотите - не слушайте. И новый альбом так-то не особо и требуется, все понимают (и они сами), что каких-то новых вершин новые песни не покорят, а через силу записываться сидеть, ещё и потратив кучу денег на это, желания ни у кого нет.
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22 авг 2022
Corpsegrinder04
Хз, мне Магнетик и Hardwired понравились не меньше ранних альбомов. Диски купил, периодически переслушиваю. Правда на Металлику как на группу всегда в общем и целом пох было, ярым поклонником не был никогда. Но в целом нравится все творчество кроме 90-х. А по поводу новых альбомов, им писать то некогда -постоянные концерты да мероприятия. Уже давно чисто машина для закалачивания бабла, как для самих так и для кучи присосок вокруг.
22 авг 2022
B
BasterBaster
Да конечно, как перестали продажи альбомов деньги приносить, а концерты наоборот, начали приносить ахренилиарды, так сразу "такой подход к записи")) На студию раз в 10 лет, зато гастрольный чёс каждый год, круглый год
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22 авг 2022
R
R0ck_N_R0lla
Последний альбом был неплох, но наполовину наполнен ну такой нудятиной. выкинь ее и получится добротная однодисковая запись. но вообще они в 80-х и черным альбомом так наработали себе на зачетку, что эта зачетка до сих пор могла бы их кормить и собирать стадионы. Единственное сольник Хэта послушал бы, ну и Роба, если что нибудь в духе IG накатал бы
22 авг 2022
Hellg
R0ck_N_R0lla, странно, но почему-то никто не ждёт сольник Ларса... Тогда буду ждать я)
22 авг 2022
kircore
Накинулись говнари. Как будто только Металлика так делает.
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22 авг 2022
nwhre
Незнаю исписались или нет, увы последний не слушал альбом целиком, но Death Magnetic и еп последовавший за ним мне так очень понравились и в своё время заслушано это было довольно конкретно. Есть конечно там что-то нудноватое мб (для меня скорее просто в некотором роде думовые моменты, в думе немало такого - привычно), но в целом из того что я слушал у металлики (немного, впрочем - в основном работы 90-х) этот период мне заходит даже больше того же Блэк альбома потому что вот он то какой-то разрозненый и звучит в современности не так уж мощно и всяких прикольных, хотя и слегка задротских возможно приходящих с возрастом и/или исполнительским и/или сочинительским мастерством, фишек там не так много. Ну вот одна только The Day That Never Come чего стоит! Мб я просто нуфаг в этом, но думаю что когда наконец доберусь до раннего (кое что конечно итак слышал, но не альбомы целиком) то маловероятно что изменю своё мнение.
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22 авг 2022
kircore
nwhre, всё нормально. У тебя восприятие здорового металлиста. Тут же, в основном, собираются т.н. беверасты, которые устали от нормальной музыки и теперь долбятся в уши мешшуггой и прочим калом.
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22 авг 2022
S
Sergey7311
Потому так редко, что Кирк Хэммет написал ровно ноль песен в составе группы Мегадэт...

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