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KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO выступили с KAMASI WASHINGTON



KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO присоединились на сцене к KAMASI WASHINGTON в Hollywood Bowl, Hollywood, California для исполнения трека "My Friend Of Misery" — видео доступно ниже.







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