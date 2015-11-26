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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось двадцатого второго января в The BJCC, Birmingham, Alabama, доступно ниже.



METALLICA: Pro-Shot Footage Of 'Dream No More' Performance From Birmingham




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