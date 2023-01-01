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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 20 августа на AT&T Stadium, Arlington, Texas, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Dirty Window
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Fade to Black (Preceded by Kirk & Rob doodle)
You Must Burn!
The Call of Ktulu
No Leaf Clover
Wherever I May Roam
Moth Into Flame
Battery
Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by The Outlaw Torn jam)
One
Enter Sandman






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