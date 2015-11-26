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У гитариста METALLICA есть 600!



Гитарист METALLICA Kirk Hammett подтвердил, что он и коллеги по группе работают над новым материалом на карантине:



«У нас есть еженедельные встречи, на которых мы обсуждаем, что и как будем делать в ближайшее время. И я использовал свободное время для того, чтобы посмотреть, что у меня накопилось. И за последние три-четыре года у меня уже более 600 идей. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы их разбирать. Но все они отправляются в Большой Музыкальный Банк Идей, и мы начали говорить о том, чтобы рассмотреть, что там у нас есть, обмениваться мыслями и начать уже работать по сочинению нового материала.



Мы многое можем сделать на удалёнке, но я искренне считаю, что нам просто необходимо быть вместе в одной комнате, чтобы создать очень, очень-очень, очень-очень-преочень классные песни и музыку. Магия случается только тогда, когда мы все вместе, дышим одним воздухом, даже несмотря на то, что он может быть смертельным».







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