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Metallica

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У гитариста METALLICA есть 600!



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Гитарист METALLICA Kirk Hammett подтвердил, что он и коллеги по группе работают над новым материалом на карантине:

«У нас есть еженедельные встречи, на которых мы обсуждаем, что и как будем делать в ближайшее время. И я использовал свободное время для того, чтобы посмотреть, что у меня накопилось. И за последние три-четыре года у меня уже более 600 идей. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы их разбирать. Но все они отправляются в Большой Музыкальный Банк Идей, и мы начали говорить о том, чтобы рассмотреть, что там у нас есть, обмениваться мыслями и начать уже работать по сочинению нового материала.

Мы многое можем сделать на удалёнке, но я искренне считаю, что нам просто необходимо быть вместе в одной комнате, чтобы создать очень, очень-очень, очень-очень-преочень классные песни и музыку. Магия случается только тогда, когда мы все вместе, дышим одним воздухом, даже несмотря на то, что он может быть смертельным».

KIRK HAMMETT Has



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


1 сен 2020, 18:25		Главное, чтобы делал резервные копии

Saxon9


1 сен 2020, 18:36		Альбом Dark Angel: 9 песен, 67 минут, 246 риффов.
Альбом MetallicA: 1 потерянный айфон, 1 кодирование от алкоголизма, 600 риффов.

RomV


1 сен 2020, 18:39		И ни одна из этих шести ста идей не будет использована в новом альбоме :D

ElectricRetard


1 сен 2020, 19:41		600 идей? А сколько это в риффах?


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