сегодня



Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater



Гитарист METALLICA Kirk Hammett сотрудничает с музыкальным режиссёром Edwin'ом Outwater'ом над двумя хоррор-инструменталами, которые в следующем месяце будут исполнены в ванкуверским симфоническим оркестром. Ранее Edwin Outwater работал с командой над "Metallica And San Francisco Symphony: S&M²".



«Я записал эти треки с Edwin'ом, небольшим камерным оркестром и другими музыкантами. Это один из лучших проектов, что я делал. Один трек называется "Plains Drifter", а второй носит название "The Incantation". Они ещё не завершены, пока только предварительные миксы. Я имею в виду, что у меня есть предварительные треки, но у меня есть четыре трека. И эти четыре трека — как четыре разных фильма. Это не саундтреки к фильмам, они сами как фильмы, они рассказывают историю!»







+0 -0



просмотров: 317

