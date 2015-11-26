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*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
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Metallica

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19 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater

16 окт 2020 : 		 Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"

13 окт 2020 : 		 Акустическое шоу METALLICA

8 окт 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Творческий ум — это благословение и проклятье»

7 окт 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, за кого бы он голосовал

6 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Выпуск виски никак не связан с проблемами James'a»

4 окт 2020 : 		 KIRK HAMMETT о первом концерте METALLICA, который он увидел

3 окт 2020 : 		 METALLICA пожертвовала $250,000 на борьбу с пожарами

30 сен 2020 : 		 LARS ULRICH назвал песню METALLICA, которую не хотел бы больше слышать

19 сен 2020 : 		 Кто лучше — Нил Пирт или Джон Бонэм? Отвечает Lars!

17 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас много того, чем мы можем поделиться с миром»

15 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет песню Эдди Мани

10 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о песне, которая сподвигла его стать участником группы

9 сен 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

9 сен 2020 : 		 Альбом METALLICA стал четвертым

8 сен 2020 : 		 Каким был драйв-ин-концерт METALLICA

8 сен 2020 : 		 Фигурки METALLICA выйдут в начале года

7 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA пояснил за свои слова про Трампа

5 сен 2020 : 		 METALLICA записала концерт в начале августа

4 сен 2020 : 		 METALLICA стали первой группой, чьи песни занимали первое место в Rock Songs за четыре десятилетия

3 сен 2020 : 		 Басист METALLICA: «Может, и повторим концерт-другой»

2 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Я написал тонну материала»

1 сен 2020 : 		 У гитариста METALLICA есть 600!

31 авг 2020 : 		 В честь вокалиста METALLICA назвали змею

30 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что AC/DC с участием Бона Скотта «Определили характер рок-н-ролла»
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Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater



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Гитарист METALLICA Kirk Hammett сотрудничает с музыкальным режиссёром Edwin'ом Outwater'ом над двумя хоррор-инструменталами, которые в следующем месяце будут исполнены в ванкуверским симфоническим оркестром. Ранее Edwin Outwater работал с командой над "Metallica And San Francisco Symphony: S&M²".

«Я записал эти треки с Edwin'ом, небольшим камерным оркестром и другими музыкантами. Это один из лучших проектов, что я делал. Один трек называется "Plains Drifter", а второй носит название "The Incantation". Они ещё не завершены, пока только предварительные миксы. Я имею в виду, что у меня есть предварительные треки, но у меня есть четыре трека. И эти четыре трека — как четыре разных фильма. Это не саундтреки к фильмам, они сами как фильмы, они рассказывают историю!»

METALLICA



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