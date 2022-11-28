27 ноя 2022



Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS



Rick Hunolt предложил свою версию того, почему METALLICA пригласила на место Dave'a Kirk'a Hammett'a:



«Думаю James выбрал его, потому что они очень похожи — пентатоника, блюзовость. James не хотел никаких эффектов, он хотел, чтобы Kirk играл сухо — без всяких эхо и всего такого. Но педаль Wah-wah это круто, да. Однако в целом он был очень похож на Dave, но только по игре — как люди это были совершенно разные индивидуумы.



В прошлом когда я шел на концерт METALLICA, я делал это ради того, чтобы увидеть Dave'a — вот такие пироги. Dave играл лидирующие партии, он трепался между песнями, а James только пел и все. Он не играл на ритм-гитаре, так что это было шоу Dave'a. И точка. И он был смешным умереть не встать — в дупель. О божечки, он был прямо ваушки, просто Король!



Как можно быть выгнанным из собственной группы, я не понимаю. Я не буду рассуждать на этот счет... Но чисто как по мне, то папа трэша именно Dave, и никто другой».







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