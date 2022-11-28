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Metallica

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|||| 27 ноя 2022

Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS



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Rick Hunolt предложил свою версию того, почему METALLICA пригласила на место Dave'a Kirk'a Hammett'a:

«Думаю James выбрал его, потому что они очень похожи — пентатоника, блюзовость. James не хотел никаких эффектов, он хотел, чтобы Kirk играл сухо — без всяких эхо и всего такого. Но педаль Wah-wah это круто, да. Однако в целом он был очень похож на Dave, но только по игре — как люди это были совершенно разные индивидуумы.

В прошлом когда я шел на концерт METALLICA, я делал это ради того, чтобы увидеть Dave'a — вот такие пироги. Dave играл лидирующие партии, он трепался между песнями, а James только пел и все. Он не играл на ритм-гитаре, так что это было шоу Dave'a. И точка. И он был смешным умереть не встать — в дупель. О божечки, он был прямо ваушки, просто Король!

Как можно быть выгнанным из собственной группы, я не понимаю. Я не буду рассуждать на этот счет... Но чисто как по мне, то папа трэша именно Dave, и никто другой».




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28 ноя 2022
grgr
Выгнан из собственной группы... Как можно нести подобную хуйню, я не понимаю.. Я не буду рассуждать на этот счет...
28 ноя 2022
gravitgroove
Какие же неискушенные и впечатлительные были эти юнные панки, пока не стали постарше. Вроде жили в стране, породившей ВанХален и Роудса, до того как все они создали свои ВИА, а тут какой-то торговец наркотиками сыграл им соло в стиле «Саббат», «Пёрпл» и «Прист» - маэстро! король актового зала!
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