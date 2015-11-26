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METALLICA отыграли небольшое шоу во Флориде



METALLICA в день народного единства дала концерт в Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, рассчитанном на 7 000 мест. Стоимость билетов варьировалась от 130 до 380 долларов.



Сет-лист:



01. Whiplash



02. Ride The Lightning



03. Harvester Of Sorrow



04. Seek & Destroy



05. Through The Never



06. One



07. Sad But True



08. Moth Into Flame



09. No Leaf Clover



10. For Whom The Bell Tolls



11. Fuel



12. Welcome Home (Sanitarium)



13. Master Of Puppets



Encore:



14. Blackened



15. Nothing Else Matters



16. Enter Sandman







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