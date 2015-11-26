Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 112
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 61
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 47
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 46
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



5 ноя 2021 : 		 METALLICA отыграли небольшое шоу во Флориде

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA исполняют "Frankenstein"

29 окт 2021 : 		 METALLICA научит быть группой

28 окт 2021 : 		 Вокалист METALLICA продал землю в Аризоне

27 окт 2021 : 		 Попробуй выиграть "Black Album" METALLICA с автографами

24 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 окт 2021 : 		 MILEY CYRUS поговорила с барабанщиком METALLICA

22 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 окт 2021 : 		 Трейлер новой книги о METALLICA

20 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «"Enter Sandman" был нашей "Stairway To Heaven"»

19 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 окт 2021 : 		 Басист METALLICA — о первом стадионном концерте

17 окт 2021 : 		 JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA»

15 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Сборник кавер-версий METALLICA попал на 7 место

12 окт 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о выступлении Джои с METALLICA

12 окт 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 окт 2021 : 		 Разбирательства METALLICA и страховщиков продолжаются

10 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — об уходе басиста: «В этом был смысл»

10 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении на сцену
Показать далее
| - |

|||| сегодня

METALLICA отыграли небольшое шоу во Флориде



*
zoom
*
* *
METALLICA в день народного единства дала концерт в Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, рассчитанном на 7 000 мест. Стоимость билетов варьировалась от 130 до 380 долларов.

Сет-лист:

01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. Harvester Of Sorrow

04. Seek & Destroy

05. Through The Never

06. One

07. Sad But True

08. Moth Into Flame

09. No Leaf Clover

10. For Whom The Bell Tolls

11. Fuel

12. Welcome Home (Sanitarium)

13. Master Of Puppets

Encore:

14. Blackened

15. Nothing Else Matters

16. Enter Sandman

METALLICA Plays 'Intimate' Concert In Hollywood, Florida (Video)









































Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 158

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом