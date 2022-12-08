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Metallica

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Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома



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METALLICA выпустит свой 12-й студийный альбом "72 Seasons" 14 апреля 2023 года на собственном лейбле Blackened Recordings. Спродюсированный Грегом Фидельманом при участии James'a Hetfield'a и Lars'a Ulrich'a, 12-трековый альбом "72 Seasons" продолжительностью более 77 минут станет первым полноформатным релизом с новым материалом METALLICA после альбома 2016 года "Hardwired...To Self-Destruct".

В недавно опубликованном интервью о создании "72 Seasons" Hetfield рассказал о первом сингле пластинки — "Lux Æterna":

«"Lux Æterna" — это бодрая, быстрая и радостная песня, я бы сказал, она очень похожа на Новую волну британского тяжёлого металла, так что это своего рода возвращение к 1980-м годам. Она прикольная и заставляет меня двигаться. Было здорово снимать видео, весело записывать песню, которая была легко придумана, эту песню было очень легко написать и исполнить, и, как я уже сказал, это очень похоже на начало 1980-х для нас».

Что касается вдохновения для названия альбома "72 Seasons", Hetfield рассказал:

«"72 сезона" родом из книги, которую я читал о детстве, она о том, как разобраться в детстве, будучи взрослым. А 72 сезона — это первые 18 лет твоей жизни. Как вы развиваетесь, растёте, взрослеете и развиваете свои собственные идеи и самосознание после этих первых 72 сезонов? Некоторые вещи сложнее, чем другие. Некоторые моменты вы не можете забыть, и они остаются с вами на всю жизнь, а в другие моменты вы можете перемотать пленку и сделать новую запись в своей жизни. Так что для меня это действительно интересная часть — как ты сможешь справиться с этими ситуациями, став взрослым и зрелым.

В моей жизни и в нашей карьере было много мрачного по части того, что с нами происходило, но всегда есть чувство надежды, всегда есть свет, который пробивается сквозь тьму... Без тьмы нет света, и мы можем сосредоточиться на свете в жизни, а не на всём этом... Как это было раньше, и как это ужасно... В жизни происходит много хорошего — я сосредоточиваюсь на этом, и это помогает достичь баланса в моей жизни. И в этом нет единого смысла — у каждого есть какая-то надежда или свет в жизни, и, очевидно, музыка — это моё. В песне говорится о том, как люди собираются на концерте и могут увидеть радость, жизнь и любовь, которые исходят от музыки, семью и родство, и просто ощущение подъёма».






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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8 дек 2022
В
ВолодимирШеврон
"люди собираются на концерте и могут увидеть радость, жизнь и любовь..." - слушая ве евер ай мей роам биллионый раз и наблюдая 40 летний почти тот самый сетлист
нет, чтобы дико намешать или грамотно сыграть разное с Гаража, Рилода, Лода, Енжера, Килемоля, магнетика , Майстейн оф паппетс.... нет, всьо тоже.
сколько живу - всё тоже, сколько смотрю сетлисты - полная лажа
  Dislike!2
8 дек 2022
P
Petrovich Sexyy
ВолодимирШеврон, процентов 80 культовых групп так и делают. Метла, насколько помню, хотя бы регулярно по несколько вещей в сете тасует.
8 дек 2022
Exceptional
Обложка - ультимативная хуета
Like!3
8 дек 2022
gravitgroove
Exceptional, ребеночек на ней уже испарился, а гриб еще не успел отобразиться на горизонте, лол
Like!1
8 дек 2022
P
Petrovich Sexyy
Что смущает, так это продолжительность альбома. Затянутостью страдали и Магнетик и Хардвайрд ( да и Энгер тоже ). И вот опять 12 песен на 77 минут ( как на прошлом ). Вычитая короткую опубликованную песенку, получаем 11 на примерно 74 и получаем среднюю продолжительность почти на уровне Магнетика. Может и ошибаюсь, но мне кажется, что лучше бы им выпустить альбом с песнями короткой-средней продолжительности ( может с парой исключений ), чем опять нагромождение риффов, из которых нетленок уже не получается (хотя Spit out the bone и может All nightmare long я бы вынес за скобки), ибо запал не тот. Буду рад ошибиться, хотя с трудом в это верю.

P.S. Обычно вообще внимания на это не обращаю, но обложка супер! И оригинально, и забавно. И то, что нетипично для группы (вызывает ассоциации с альтернативой или авангардом, но не с трад митолом) - только в плюс. Уж точно лучше двух предыдущих. А из этого фрагмента интервью понятно в чём смысловая нагрузка ( и что она вообще есть )
Like!2
8 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Petrovich Sexyy, о, я тоже об этом думал, оба крайних альбома от этого очень сильно страдают, и судя по трек-листу/хронометражу на этом будет то же самое. Обидно, когда хороший рифф теряется среди скучной фигни. Вот на Hardwired, например, была в целом очень нудная и унылая песня Am I Savage?, но там такой офигетельный и пушечный рифф играет с 4:17... пока не врывается Кирюха и не загаживает всю малину.
Like!1
8 дек 2022
Svarg_1349
"Я бы сказал, она очень похожа на Новую волну британского тяжёлого металла, так что это своего рода возвращение к 1980-м годам"

Вот это поворот!

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