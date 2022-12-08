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Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома



METALLICA выпустит свой 12-й студийный альбом "72 Seasons" 14 апреля 2023 года на собственном лейбле Blackened Recordings. Спродюсированный Грегом Фидельманом при участии James'a Hetfield'a и Lars'a Ulrich'a, 12-трековый альбом "72 Seasons" продолжительностью более 77 минут станет первым полноформатным релизом с новым материалом METALLICA после альбома 2016 года "Hardwired...To Self-Destruct".



В недавно опубликованном интервью о создании "72 Seasons" Hetfield рассказал о первом сингле пластинки — "Lux Æterna":



«"Lux Æterna" — это бодрая, быстрая и радостная песня, я бы сказал, она очень похожа на Новую волну британского тяжёлого металла, так что это своего рода возвращение к 1980-м годам. Она прикольная и заставляет меня двигаться. Было здорово снимать видео, весело записывать песню, которая была легко придумана, эту песню было очень легко написать и исполнить, и, как я уже сказал, это очень похоже на начало 1980-х для нас».



Что касается вдохновения для названия альбома "72 Seasons", Hetfield рассказал:



«"72 сезона" родом из книги, которую я читал о детстве, она о том, как разобраться в детстве, будучи взрослым. А 72 сезона — это первые 18 лет твоей жизни. Как вы развиваетесь, растёте, взрослеете и развиваете свои собственные идеи и самосознание после этих первых 72 сезонов? Некоторые вещи сложнее, чем другие. Некоторые моменты вы не можете забыть, и они остаются с вами на всю жизнь, а в другие моменты вы можете перемотать пленку и сделать новую запись в своей жизни. Так что для меня это действительно интересная часть — как ты сможешь справиться с этими ситуациями, став взрослым и зрелым.



В моей жизни и в нашей карьере было много мрачного по части того, что с нами происходило, но всегда есть чувство надежды, всегда есть свет, который пробивается сквозь тьму... Без тьмы нет света, и мы можем сосредоточиться на свете в жизни, а не на всём этом... Как это было раньше, и как это ужасно... В жизни происходит много хорошего — я сосредоточиваюсь на этом, и это помогает достичь баланса в моей жизни. И в этом нет единого смысла — у каждого есть какая-то надежда или свет в жизни, и, очевидно, музыка — это моё. В песне говорится о том, как люди собираются на концерте и могут увидеть радость, жизнь и любовь, которые исходят от музыки, семью и родство, и просто ощущение подъёма».











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