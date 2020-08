сегодня



Видео с выступления METALLICA



В рамках концертной серии "#MetallicaMondays" группа METALLICA опубликовала видео с концерта, состоявшегося в 2000 году в Далласе, Техас.



Сет-лист:



01. Creeping Death



02. For Whom The Bell Tolls



03. Seek And Destroy



04. Fade To Black



05. Fuel



06. Sad But True



07. No Leaf Clover



08. King Nothing



09. Mastertarium



10. Battery



Encore 1:



11. Nothing Else Matters



12. I Disapper



13. One



Encore 2:



14. Turn The Page (Bob Seger cover)



15. Enter Sandman



Encore 3:



16. Last Caress (MISFITS cover)



17. So What (ANTI-NOWHERE LEAGUE cover)



18. Die, Die My Darling













