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Барабанщик METALLICA о популярности группы: «Мы и мечтать об этом не могли»



Перед тем, как METALLICA в рамках тура "M72" дала первый из двух запланированных концертов на стадионе State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона, Danielle Miller из FOX 10 взяла эксклюзивное интервью у барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a.



Lars рассказал о том, каково это — каждый вечер выступать перед десятками тысяч людей на протяжении более четырёх десятилетий:



«Выходя на сцену, мы всё ещё чувствуем себя теми же 18-летними, 20-летними или 30-летними, что и раньше, и, конечно же, через 42 года карьеры иметь возможность делать это, иметь возможность собирать поклонников и делиться музыкальным опытом на том уровне, на котором это всё ещё происходит, — это нечто потустороннее. Мы и мечтать об этом не могли. Я думаю, что главное отличие сейчас в том, что мы не торопимся, чтобы принять всё это, оценить как следует, выразить признательность и быть благодарными, ведь когда ты моложе, ты всегда так торопишься, чтобы успеть сделать что-то следующее. Потрясающе, что это всё ещё происходит».







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