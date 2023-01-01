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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 25
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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Metallica

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4 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом

3 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»

30 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

28 мар 2023 : 		 Басист METALLICA спел на песне из нового альбома

25 мар 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»

17 мар 2023 : 		 METALLICA купила виниловый заводик

16 мар 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала испытание временем»

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

6 мар 2023 : 		 Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме

5 мар 2023 : 		 Обновленная книга METALLICA выйдет весной

1 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 фев 2023 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал 250 000$ на оказание помощи Турции и Сирии

16 фев 2023 : 		 GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»

15 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?»

10 фев 2023 : 		 Бывший гитарист DANZIG — о желании стать гитаристом METALLICA

8 фев 2023 : 		 Не упусти кассету METALLICA!

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 янв 2023 : 		 METALLICA представит альбом в кинотеатрах

20 янв 2023 : 		 Новое видео группы METALLICA

17 янв 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»

12 янв 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

6 янв 2023 : 		 1.6 миллиарда стримов METALLICA

6 янв 2023 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Боба Налбандяна

3 янв 2023 : 		 Вокалистка POSTMODERN JUKEBOX исполняет METALLICA

30 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом



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В роликах, доступных ниже, James Hetfield представляет самое главное издание нового альбома METALLICA "72 Seasons" и два других для менее прошаренных — на виниле и CD.








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