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Стрим памяти басиста METALLICA



10 февраля басисту METALLICA Клиффу Бёртону могло бы исполнится 60 лет и по этому случаю на YouTube.com/GOMEZGRIP пройдет стрим в его честь. В нем примут участие Big Mick, Metal Joe, Gary Holt (EXODUS, SLAYER), Dan Riley, Brian Lew, Dean Delray, Brian Slagel, Charlie Benante (ANTHRAX), Mike Bordin (FAITH NO MORE), Canada Dave и Connie Burton.







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