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MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA



MILEY CYRUS в недавнем интервью рассказала о том, что ELTON JOHN принял участие в записи её прочтения хита METALLICA 'Nothing Else Matters', а продюсером записи Andrew Watt. Среди гостей также были Yo-Yo Ma, Chad Smith и другие музыканты, имена которых она пока не раскрыла.













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