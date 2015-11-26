Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 264
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 62
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 60
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 35
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



8 сен 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»

7 сен 2021 : 		 METALLICA выступит с MILEY CYRUS

7 сен 2021 : 		 Новая линейка виски METALLICA

2 сен 2021 : 		 KAMASI WASHINGTON исполняет METALLICA

1 сен 2021 : 		 Оригинальная инструменталка от басиста METALLICA

30 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"

28 авг 2021 : 		 Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность

27 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити

26 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

26 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA выпустили на виниле песни Криса Корнелла

24 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

19 авг 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ROYAL BLOOD

19 авг 2021 : 		 Концертный трек METALLICA

18 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED вскрывает бокс-сет METALLICA

13 авг 2021 : 		 Альтернативный вариант "Nothing Else Matters"

13 авг 2021 : 		 TAMA выпустили фирменную линейку METALLICA

12 авг 2021 : 		 METALLICA и BODA SKINS выпускают новую коллекцию

8 авг 2021 : 		 HALOCENE исполняют METALLICA

4 авг 2021 : 		 Ларс поздравил Папу Хэта

4 авг 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

3 авг 2021 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы скучаем»

2 авг 2021 : 		 Клип METALLICA набрал миллиард просмотров

1 авг 2021 : 		 Новая версия хита METALLICA

31 июл 2021 : 		 Гитарист METALLICA — о новом альбоме: «Музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»



*
zoom
*
* *
Третий эпизод "The Metallica Podcast: Volume 1 - The Black Album" был опубликован в связи с 30-летием одноимённого пятого альбома группы, более известного как «Чёрный альбом». Еженедельные эпизоды подкаста исследуют истории и наследие самого продаваемого альбома в истории Nielsen Soundscan.

Барабанщик Lars Ulrich рассказал о более упрощённом направлении альбома "Metallica" по сравнению с трэш-металлическими нотками первых четырёх пластинок METALLICA следующее:

«Это были хорошие 14–15 месяцев с момента начала работы над альбомом до его завершения. Основным лейтмотивом была "простота". Все четверо из нас любят и ценят такие группы, как THE ROLLING STONES, такие группы, как AC/DC, а также более традиционный рок-н-ролл, основанный на блюзе. Это часть нашего воспитания. Мы говорили о более коротких песнях и о MISFITS. Я помню, что в какой-то момент мы говорили о такой песне, как "Jumpin' Jack Flash". Так что многое из того, что появилось, очевидно, было просто довольно типичными темами всего того, о чём мы здесь говорим, просто впервые появилось на нашем горизонте, на нашем радаре.

Возьмём такую группу, как STATUS QUO. STATUS QUO были огромной, огромной частью моего детства. И поэтому, будь то более тяжёлые песни, такие как "Down Down", "Rain", "Caroline" или "Roll Over Lay Down" и некоторые из тех альбомов середины 70-х, такие как "Hello!", "Quo" или "On The Level", это всё блюзовый хард-рок-н-ролл. Усилители немного больше искажают звук, и иногда он выкручивается до 12 вместо 11, но опять же, всё это имеет основу от тех же трёх риффов Чака Берри, тех же риффов Мадди Уотерса и Вилли Диксона, и так далее, и так далее. И так же, как AC/DC и как THE ROLLING STONES, это часть музыкальной родословной METALLICA — то, о чём мы, собственно, очень открыто говорим и чем очень гордимся. И я думаю, что это, безусловно, объясняет то, что мы как бы одной ногой в разных музыкальных мирах. Это было сочетание более коротких песен, более простых песен, песен с ударными... Я думал: "Окей, я просто хочу создать риффы, а не пытаться быть лидером". "...And Justice For All' начинается с сумасшедшего барабанного ритма, и гитара следует за барабанами. Это всё из серии: "Ладно, я просто сяду сзади и создам лучший барабанный ритм к этим массивным гитарным риффам". Всё начинается с песен, потому что песни должны иметь основу, чтобы позволить тонкости, предоставить место пространству и позволить все эти вещи. Так что это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время».

METALLICA











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 163

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом