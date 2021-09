сегодня



Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»



Третий эпизод "The Metallica Podcast: Volume 1 - The Black Album" был опубликован в связи с 30-летием одноимённого пятого альбома группы, более известного как «Чёрный альбом». Еженедельные эпизоды подкаста исследуют истории и наследие самого продаваемого альбома в истории Nielsen Soundscan.



Барабанщик Lars Ulrich рассказал о более упрощённом направлении альбома "Metallica" по сравнению с трэш-металлическими нотками первых четырёх пластинок METALLICA следующее:



«Это были хорошие 14–15 месяцев с момента начала работы над альбомом до его завершения. Основным лейтмотивом была "простота". Все четверо из нас любят и ценят такие группы, как THE ROLLING STONES, такие группы, как AC/DC, а также более традиционный рок-н-ролл, основанный на блюзе. Это часть нашего воспитания. Мы говорили о более коротких песнях и о MISFITS. Я помню, что в какой-то момент мы говорили о такой песне, как "Jumpin' Jack Flash". Так что многое из того, что появилось, очевидно, было просто довольно типичными темами всего того, о чём мы здесь говорим, просто впервые появилось на нашем горизонте, на нашем радаре.



Возьмём такую группу, как STATUS QUO. STATUS QUO были огромной, огромной частью моего детства. И поэтому, будь то более тяжёлые песни, такие как "Down Down", "Rain", "Caroline" или "Roll Over Lay Down" и некоторые из тех альбомов середины 70-х, такие как "Hello!", "Quo" или "On The Level", это всё блюзовый хард-рок-н-ролл. Усилители немного больше искажают звук, и иногда он выкручивается до 12 вместо 11, но опять же, всё это имеет основу от тех же трёх риффов Чака Берри, тех же риффов Мадди Уотерса и Вилли Диксона, и так далее, и так далее. И так же, как AC/DC и как THE ROLLING STONES, это часть музыкальной родословной METALLICA — то, о чём мы, собственно, очень открыто говорим и чем очень гордимся. И я думаю, что это, безусловно, объясняет то, что мы как бы одной ногой в разных музыкальных мирах. Это было сочетание более коротких песен, более простых песен, песен с ударными... Я думал: "Окей, я просто хочу создать риффы, а не пытаться быть лидером". "...And Justice For All' начинается с сумасшедшего барабанного ритма, и гитара следует за барабанами. Это всё из серии: "Ладно, я просто сяду сзади и создам лучший барабанный ритм к этим массивным гитарным риффам". Всё начинается с песен, потому что песни должны иметь основу, чтобы позволить тонкости, предоставить место пространству и позволить все эти вещи. Так что это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время».

























