Барабанщик METALLICA надеется в будущем создавать больше музыки к фильмам



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал в интервью Rolling Stone, что его недавний вклад в саундтрек к фильму Netflix "Triple Frontier" заставил его задуматься о том, чтобы в будущем создавать больше музыки к фильмам:



«Я начал думать о том, что когда-нибудь с радостью записал бы саундтрек к фильму, используя только барабаны и ритмические инструменты. Это не должна быть музыка к фильму в классическом понимании или какие-то мелодичные инструменты — только ритмы, пульсации и биты. Есть множество способов, как можно обращаться со звуком. Это было бы очень весело».



Вышедший в этом месяце фильм "Triple Frontier" (режиссёра Дж. К. Чандора ("Margin Call", "All Is Lost", "A Most Violent Year")), в ролях Бен Аффлек, Чарли Ханнэм, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль в качестве группы из пяти бывших спецназовцев, которые воссоединяются, чтобы украсть богатства наркобарона.



Lars был вовлечён в работу над "Triple Frontier" прошлой осенью, когда Чандор неожиданно позвонил ему с предложением сыграть на барабанах в саундтреке к фильму. Ulrich записывал свои партии перед Рождеством в студии при штаб-квартире METALLICA в Сан-Рафаэле, штат Калифорния, и работал над сценами. Greg Fidelman, который продюсировал последний альбом METALLICA «Hardwired… To Self-Destruct», руководил сессией.



«Я ударял то сильнее, то слабее, и представлял, что есть кнопка "гром", чтобы сделать звуки громче или тише, — сказал Ulrich. — Это было потрясающе».















