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*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
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Metallica

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19 авг 2020 : 		 Музыканты DEATH ANGEL, WARBRINGER и HOLY GRAIL исполняют METALLICA

18 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 авг 2020 : 		 Фронтмен METALLICA — о Lady Gaga: «Я уважаю её как артистку»

14 авг 2020 : 		 METALLICA и WOLVERINE выпускают обувь

12 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

11 авг 2020 : 		 METALLICA выступит летом этого года

10 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

8 авг 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

6 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA на карантине смотрел фильмы с семьёй

6 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

4 авг 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL — о сходстве с фронтменом METALLICA

4 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Каверы — в нашей ДНК!»

1 авг 2020 : 		 Какая песня лучше представляет METALLICA? Отвечает Lars

31 июл 2020 : 		 ROBERT TRUJILLO представляет новый бокс-сет METALLICA

30 июл 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Для меня честь, что мои машины в музее»

28 июл 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA

24 июл 2020 : 		 METALLICA лучше всех за последние пять лет дебютировала в чартах

23 июл 2020 : 		 Мужчина, который перерезал горло женщине, «услышав» голоса членов METALLICA, признан невиновным

22 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

17 июл 2020 : 		 Бокс-сет METALLICA выйдет летом

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

14 июл 2020 : 		 METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность

13 июл 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE

8 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

7 июл 2020 : 		 METALLICA о смерти Энио Морриконе

1 июл 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»
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Музыканты DEATH ANGEL, WARBRINGER и HOLY GRAIL исполняют METALLICA



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Гитарист DEATH ANGEL Ted Aguilar вместе с барабанщиком WARBRINGER Carlos'ом Cruz'ом, гитаристом HOLY GRAIL Alex'ом Lee и басистом HELLFIRE Herman'ом Balanda записали карантинное видео на композицию METALLICA "Orion".

Watch DEATH ANGEL, WARBRINGER And HOLY GRAIL Members Cover METALLICA





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