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Музыканты DEATH ANGEL, WARBRINGER и HOLY GRAIL исполняют METALLICA



Гитарист DEATH ANGEL Ted Aguilar вместе с барабанщиком WARBRINGER Carlos'ом Cruz'ом, гитаристом HOLY GRAIL Alex'ом Lee и басистом HELLFIRE Herman'ом Balanda записали карантинное видео на композицию METALLICA "Orion".













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