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Metallica

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4 май 2019 : 		 Британский центр кибербезопасности призывает пользователей прекратить использование в качестве паролей названия "METALLICA" и "SLIPKNOT"

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Британский центр кибербезопасности призывает пользователей прекратить использование в качестве паролей названия "METALLICA" и "SLIPKNOT"



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Согласно сообщению EDMTunes, Национальный центр кибербезопасности при правительстве Великобритании добавил пароли, такие как "Metallica" и "Slipknot", в глобальный список паролей, находящихся в зоне риска.

В своём первом кибер-опросе NCSC проанализировал публичные базы данных взломанных аккаунтов, чтобы увидеть, какие слова, фразы и строки использовались пользователями.

Самым распространённым стало сочетание "123456", появившись в более чем 23 миллионах паролей. Вторым по популярности стало сочетание "123456789", и такой пароль взломать тоже довольно просто. В пятёрку лидеров также вошли "qwerty", "password" и "1111111".

Самыми распространёнными именами в паролях стали Ashley, Michael, Daniel, Jessica и Charlie.

«Люди, которые используют общеизвестные слова или имена в качестве пароля, подвергают себя риску взлома, — сказал доктор Ян Леви, технический директор NCSC. — Недопустимо защищать конфиденциальные данные чем-то, о чём можно догадаться, например, именем, названием местной футбольной команды или любимой группы».

UK Cyber Security Center Urges Public To Stop Using METALLICA And SLIPKNOT As Passwords



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Kliops144


4 май 2019, 17:19		Лол, у меня в пароле к банку помимо цифр Slayer )

LOR


4 май 2019, 17:24		А потом ещё удивляются, как это так случилось, что русские хакеры американские выборы взломали и Трампа президентом США назначили.

Orgik


4 май 2019, 17:24		Slayer144 значит, благодарю! ))

The Dark Moon


4 май 2019, 19:21		Который раз доказывает, кем являются 95% земного шара.

Dr_Sexy


4 май 2019, 19:39		Говнарями?

hansi_hrb


4 май 2019, 20:08		Visceral Evisceration вот годный и трушный пароль

deathstar777


4 май 2019, 21:03		Не только 95% Гаалов, само бытие ;жостко ультимативно: аптека-улица-фонарь. You're the ooone who lives in deceptiooon.

The Dark Moon


4 май 2019, 21:38		>>>Говнарями?
Будь проще.


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