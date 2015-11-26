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Британский центр кибербезопасности призывает пользователей прекратить использование в качестве паролей названия " METALLICA " и "SLIPKNOT"



Согласно сообщению EDMTunes, Национальный центр кибербезопасности при правительстве Великобритании добавил пароли, такие как "Metallica" и "Slipknot", в глобальный список паролей, находящихся в зоне риска.



В своём первом кибер-опросе NCSC проанализировал публичные базы данных взломанных аккаунтов, чтобы увидеть, какие слова, фразы и строки использовались пользователями.



Самым распространённым стало сочетание "123456", появившись в более чем 23 миллионах паролей. Вторым по популярности стало сочетание "123456789", и такой пароль взломать тоже довольно просто. В пятёрку лидеров также вошли "qwerty", "password" и "1111111".



Самыми распространёнными именами в паролях стали Ashley, Michael, Daniel, Jessica и Charlie.



«Люди, которые используют общеизвестные слова или имена в качестве пароля, подвергают себя риску взлома, — сказал доктор Ян Леви, технический директор NCSC. — Недопустимо защищать конфиденциальные данные чем-то, о чём можно догадаться, например, именем, названием местной футбольной команды или любимой группы».









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